Los científicos se asombraron con el tamaño de este coral. Ahora lo hacen con su edad

Un investigador de la NOAA nada frente a un enorme arrecife de coral en el Monumento Nacional Marino de la Fosa de las Marianas. Foto: NOAA Fisheries

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Monumento Nacional Marino de la Fosa de las Marianas es un lugar único en el mundo. En este punto se encuentra la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra que, para que se haga una idea, es más profundo que la altura del monte Everest sobre el nivel del mar.

Desde 2009, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y el gobierno del Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte acordaron crear un área protegida de 246.608 kilómetros cuadrados.

(Puede leer: Los ríos como fuente de derecho en Karmata Rúa y la memoria del agua en clave de amistad)

De acuerdo con la NOAA, protege elementos de interés científico, “entre los que se incluyen ecosistemas de arrecifes de coral, volcanes sumergidos y fuentes hidrotermales”.

Muestra de la importancia de este lugar fue el descubrimiento para la ciencia en 2025 de un colosal coral. Se dice para la ciencia, pues, como reconoce la NOAA, los lugareños ya conocían la existencia del coral.

En el marco de una expedición científica que culminó hace algunos meses, los científicos de esta entidad estadounidense tuvieron la oportunidad de tomar las primeras mediciones aproximadas.

(Le puede interesar: Este es el video submarino en cámara rápida más largo del mundo, ¿por qué es importante?)

La estructura, constituida por colonias de Porites rus, una especie de coral pétreo, sugiere que la colonia cubre 1.347 metros cuadrados, extendiéndose más de 31 metros en la parte superior y 62 metros en su base.

Con estas medidas, los científicos corroboraron que se trata del coral Portes más grande jamás registrado, con un tamaño aproximadamente 3,4 veces mayor que la enorme colonia del mismo coral registrada en 2020 en la Samoa Americana.

“En una época en la que la decoloración de los corales, las enfermedades y la pérdida de hábitats son cada vez más comunes, un gigante oculto desafía todas las probabilidades”, señalaron los científicos de la NOAA encargados de su medición.

Los investigadores la describen como “una majestuosa estructura con forma de catedral —construida por colonias de Porites rus, una especie de coral pétreo— se eleva desde una caldera volcánica sumergida en las islas Maug, en el archipiélago de las Marianas".

(También puede leer: “La crisis mundial del agua se agrava por las desigualdades de género”, asegura la ONU)

Sin embargo, como señalaron, el tamaño no es lo único que les impresiona. También lo hace su edad. Aunque Hannah Barkley, científica principal del Programa Nacional de Monitoreo de Arrecifes de Coral de la NOAA explicó que “es difícil determinar la edad real de este coral porque no produce anillos de crecimiento como otros corales”, los científicos se dieron a la tarea de hacer una aproximación.

Para eso, después de varias observaciones, estimaron que el Porites rus crece hacia afuera alrededor de un centímetro por año, “por lo que uno podría imaginar que una colonia de ese tamaño es bastante antigua”, agregó Barkley. Si se trata de dar una cifra estimada, la NOAA cree que el coral podría tener más de 2.050 años.

Como si fuera poco, a los científicos también les sorprende la cercanía que tiene el craol con la caldera de Maug, que también se encuentra dentro del Monumento Nacional Marino de la Fosa de las Marianas.

(Puede leer: Contraloría estableció hallazgos fiscales por más de COP 4.600 millones en Coralina)

La caldera, explica la NOAA, se conoce como un “laboratorio natural” debido a sus singulares respiraderos de dióxido de carbono. “En una zona, el gas burbujea desde los respiraderos y crea condiciones oceánicas ácidas, lo que permite a los científicos estudiar cómo organismos, como el coral, podrían responder a estas condiciones en el futuro”, agrega la Administración, que advierte que las condiciones ácidas afectan a los hábitats situados a pocos metros de la caldera, mas no al coral que está a unos cientos de metros de distancia.

Sin embargo, para Barkley “es extraordinario ver estos dos extremos —un megacoral resistente y próspero, y una zona muerta cerca de los respiraderos de dióxido de carbono— en la misma zona. Maug es realmente un lugar muy especial".

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜