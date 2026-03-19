“La crisis mundial del agua se agrava por las desigualdades de género”, asegura la ONU

En Tomarrazón, La Guajira, son las mujeres quienes, en época de sequía, deben ir hasta el río más cercano para recoger agua y así suplir las necesidades de su comunidad. Foto: WaterAid

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque las mujeres y las niñas son las principales encargadas de recoger el agua a nivel mundial, siguen siendo excluidas de la gestión hídrica y de los roles de liderazgo, concluye un reciente informe de la UNESCO publicado a días de la conmemoración del Día Mundial del Agua (22 de marzo).

El informe Agua para todas las personas, igualdad de derechos y oportunidades, estima que, globalmente, las mujeres y las niñas dedican un total de 250 millones de horas cada día a recoger agua. En los hogares rurales desabastecidos, las mujeres son responsables del aporte de agua en más del 70 %.

(Puede leer: El primer mapa de los volcanes, cañones y montañas que hay bajo el Pacífico colombiano)

Si bien el documento advierte que aún 2.100 millones de personas todavía carecen de agua potable gestionada de manera segura, son las mujeres y las niñas las que soportan la carga más pesada.

“En general, son las mujeres y las niñas quienes se encargan del abastecimiento y la gestión del agua en los hogares, una tarea que implica esfuerzos físicos significativos, afecta a su educación y medios de vida, compromete su salud y aumenta su vulnerabilidad frente a la violencia de género, en particular cuando los servicios no son seguros o no son fiables”, agregan los autores en el documento.

Una forma de verlo, explican en el informe, es que las niñas menores de 15 años (7 %) tienen más probabilidades que los niños de la misma edad (4 %) de encargarse de recoger agua.

(Le puede interesar: Destruimos el bosque del Magdalena Medio, pero aún queda este “oasis”)

Además, la precariedad de las instalaciones de saneamiento las afecta de manera desproporcionada. Por ejemplo, la falta de aseos y de agua para la higiene menstrual genera situaciones de vergüenza y absentismo. Esto, calcula la UNESCO, llevó a que 10 millones de adolescentes, entre los 15 y los 19 años, de 41 países faltaran a la escuela o el trabajo entre 2016 y 2022.

Pese a que desempeñan funciones esenciales y que soportan las cargas más pesadas, las mujeres y las niñas “siguen estando sistemáticamente infrarrepresentadas en la gobernanza, la financiación, los servicios públicos y la toma de decisiones”.

(También puede leer: Uno de los ecosistemas más frágiles sufrió incendios “sin precedentes” durante el siglo XX)

Por esto, los principales llamados del informe apuntan a abordar las desigualdades de género en el acceso al agua. Entre las recomendaciones, la UNESCO pidió eliminar las barreras legales, institucionales y financieras a la igualdad de derechos de las mujeres al agua, la tierra y los servicios.

También sugirió aumentar la financiación y la planificación presupuestaria que tengan en cuenta las cuestiones de género, invertir en datos sobre el agua desglosados por género para exponer las desigualdades y orientar las políticas, así como valorar la mano de obra no remunerada relacionada con el agua en las decisiones de planificación, política tarifaria e inversión.

Para Khaled El-Enany, director general de la UNESCO, “garantizar la participación de las mujeres en la gestión y gobernanza del agua es un motor clave para el progreso y el desarrollo sostenible”.

“Debemos intensificar los esfuerzos para salvaguardar el acceso de las mujeres y las niñas al agua. Este no es solo un derecho fundamental; cuando las mujeres tienen igualdad de acceso al agua, todo el mundo se beneficia”, concluyó El-Enany.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜