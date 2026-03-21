Este es el video submarino en cámara rápida más largo del mundo, ¿por qué es importante?

(Foto de referencia). El período de grabación abarca el blanqueamiento masivo de corales de 2023, el más fuerte registrado hasta ahora. Foto: Australian Institute of Marine Science/EFE - Australian Institute of Marine Science

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Desde el 1° de mayo de 2023 y hasta el 28 de enero de 2026, poco más de 1.000 días, una cámara instalada en el fondo del mar frente a Florida (Estados Unidos) grabó de manera ininterrumpida un fragmento del arrecife de coral.

La cámara, instalada por la plataforma Coral Morphologic, fundada por el biólogo marino Colin Foord y el músico Jared McKay, capturó, según sus responsables, el time-lapse submarino más largo del mundo.

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El período, explicó la plataforma, abarca el episodio de mortalidad por blanqueamiento de coral sin precedentes de 2023. Como hemos contado en varias notas, como esta, el cuarto blanqueamiento masivo de corales es el más fuerte registrado hasta ahora.

Sin embargo, la extensa grabación también ofrece señales de esperanza. Aunque en la grabación se puede observar cómo múltiples corales se blanquean, también se puede ver cómo se recuperan y crecen entre 2024 y 2026.

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En particular, a los investigadores de Coral Morphologic les interesa el comportamiento de la cepa urbana del coral cuerno de ciervo nativo (Acropora cervicornis), una especie en peligro de extinción en Florida.

“No solo no se blanqueó, sino que ha crecido rápidamente. En solo cuatro años, una sola rama de ACER ‘Ventura’ -como también se le conoce- ha multiplicado por miles su biomasa, ¡hasta el punto de que ahora tenemos uno de los matorrales más densos de este coral en peligro de extinción en el estado de Florida!”, explicó la organización a través de un comunicado.

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De acuerdo con datos recopilados por la plataforma, en los últimos seis meses, los corales han soportado temperaturas extremas significativas que van desde los 32,6 °C en verano a los 15,5 °C en invierno.

“Esto representa un amplio rango de tolerancia térmica para esta cepa de coral formador de arrecifes de importancia crítica, y nos recuerda que los corales cultivados para la restauración de arrecifes costeros en Florida necesitan adaptarse tanto al estrés por frío como al estrés por calor”, agregó la organización.

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Este trabajo, que se desarrolla en sociedad con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), hace parte de un trabajo por recuperar y multiplicar a la especie, con el objetivo de restaurar los arrecifes costeros de Miami.

“Después de 6 años de grabación casi continua, y con casi 220 especies de peces catalogadas, ¡no hay ningún sitio de arrecifes de coral submarinos en ninguna parte del mundo que haya sido tan exhaustivamente grabado y archivado!”, concluyó Coral Morphologic.

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