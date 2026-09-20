El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, anunció que desde la entidad están trabajando en un plan para tomar medidas de control frente a los hipopótamos, una especie invasora que se encuentra en los ecosistemas del Magdalena Medio desde hace varias décadas. Según la información publicada en las redes sociales del Ministerio de Ambiente, en la reunión participaron institutos científicos, como el Humboldt, y corporaciones ambientales de la región.

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Minambiente anuncia nuevo plan para control de hipopótamos, a pesar de que ya hay uno

"Hemos celebrado una muy productiva reunión conjuntamente con Cornare, Corantioquia y la CAS, incluyendo al Instituto von Humboldt y las direcciones del ministerio pertinentes, para generar un rápido plan de acción para la especie invasora que ha recorrido todo el Magdalena Medio: los hipopótamos", dijo Arjona.

El funcionario no hizo referencia a las medidas que incluiría este nuevo plan, sin embargo, aseguró que tendría como pilares los mismos que estuvieron presentes durante la campaña presidencial, haciendo énfasis en la protección del agua, la biodiversidad nativa y las comunidades.

"De aquí va a salir un plan de acción respaldado por toda la ciencia disponible para poder llegar a mecanismos que nos permitan disminuir el impacto que está teniendo en las poblaciones nativas. Adicionalmente, a disminuir el factor de peligrosidad que significa para las comunidades", señaló Arjona.

Sin embargo, el país cuenta con un plan de manejo para los hipopótamos desde mediados de 2024 que contempla cinco medidas. Este documento, que fue reglamentado mediante una resolución del Ministerio de Ambiente, se realizó con base en una investigación científica publicada en 2022 y en la que participaron el Instituto Humboldt, el Instituto de Ciencias Naturales y Cornare.

Las medidas contempladas en ese plan de manejo incluyen la caza de control, la traslocación, el confinamiento, las alertas tempranas y la intervención social. En ese documento, se excluyó la esterilización de hipopótamos luego de un piloto que demostró que no era efectiva para el control de la población de hipopótamos a largo plazo.

Sobre este plan, además, en abril de 2026 se publicó el protocolo para aplicar la eutanasia como parte de las medidas de control de la especie invasora. Esta medida se tomó tras descartar la traslocación de individuos a otros países, que se exploró con India, México y Filipinas. Además, la entonces ministra de Ambiente, Irene Vélez, dijo que su implementación empezaría en el segundo semestre del año.

El ministro Fabio Arjona, hasta ahora, no ha hecho referencia a la implementación de ese plan y, por el contrario, ahora anunció el desarrollo de un nuevo plan junto a varias entidades.

Nataly Castelblanco, una de las científicas que se ha dedicado a estudiar la problemática de los hipopótamos en Colombia, respondió al anuncio del Minambiente en su cuenta de X diciendo que "¡Ya hay un plan de acción respaldado por toda la ciencia disponible! No pierdan más tiempo, ejecútenlo!".

Otros científicos también se unieron al llamado para implementar el plan que ya está reglamentado y que se definió con la validación de los institutos científicos que asesoran al Minambiente. "Ministro Fabio Arjona, el plan ya existe. El Estado debe operar bajo el principio de eficiencia, para qué hacer un plan que ya existe y que fue validado entre otros por el Instituto Humboldt", señaló Ana María Castaño, otra de las científicas que ha participado en la discusión.

Hasta el momento, el Minambiente no ha vuelto a referirse al plan ni ha contestado a las inquietudes de las científicas en respuesta a su comunicación inicial.



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