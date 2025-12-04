Minera Quebradona se pronunció ante negación de prórroga de la ANM en Jericó: anuncian medidas

El proyecto de Minera Quebradona tiene influencia en los municipios de Jericó (en la foto) y Támesis, ambos ubicados en el suroeste antioqueño. Foto: César Giraldo Zuluaga

A través de un comunicado de prensa publicado en horas de la mañana de este jueves 4 de diciembre, la empresa Minera de Cobre Quebradona se manifestó ante la negativa de prórroga de actividades de exploración que la Agencia Nacional de Minería (ANM) dio a conocer el martes 2 de diciembre para el título que tiene Quebradona en los municipios de Támesis y Jericó (Antioquia).

A inicios de esta semana, la ANM dio a conocer que había negado la solicitud de prórroga, la cuarta y última a la que podía acceder la empresa, filial de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti, “tras un análisis técnico y jurídico en el que se evidenció falta de gestión para obtener la viabilidad ambiental, así como debilidades en el relacionamiento social en el territorio”.

La Agencia también indició que el titular, es decir, la empresa, “está pendiente de presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”. Este es un documento clave para solicitar la licencia ambiental que le permita iniciar la etapa de explotación. En 2021, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó la última solicitud de licencia ambiental presentada por Quebradona.

Al respecto, la empresa manifestó que, “pese a su voluntad de avanzar en los estudios de carácter ambiental (...) lo cual permitirá completar estudios y avanzar en el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no fue posible culminarlos por eventos relacionados con orden público y vías de hecho”.

Como hemos contado en varios artículos, la presencia de Quebradona en el suroriente antioqueño desde 2007, ha desencadenado en un fuerte conflicto socioambiental, pues parte de la población se opone a que la empresa avance en sus planes de explotar cinco millones de toneladas de cobre que yacen en las montañas de esta región.

Ante la decisión de la ANM, que no es compartida por la empresa, esta anunció que “se reserva el derecho de agotar los procedimientos legales con los que cuenta ante las instancias administrativas y jurisdiccionales”, aunque no detalló cuáles serán.

Como contamos en este artículo, la reciente decisión de la ANM obliga a que la empresa deba presentar nuevamente un EIA y a que obtenga la licencia para construcción y montaje. De no lograrlo, explicaba José Esteban Bello Pedraza, abogado, consultor en desarrollo minero-energético sostenible, iniciaría un trámite de caducidad del título, aunque la Agencia le dijo a este diario que todavía no contemplan esa opción.

Finalmente, en su comunicado, la empresa agradeció las expresiones de respaldo que han manifestado sectores sociales, comunitarios, de gremios y la academia, al proyecto, y enfatizó en que “el trabajo realizado en más de una década en el territorio se encuentra en total apego a la ley, generando beneficios a las comunidades, empleo de calidad y fortalecimiento del tejido social y empresarial”.

