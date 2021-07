Mataron a Julieta, manatí que acababa de ser liberada por Corpamag

Hace seis días el Centro de Fauna Marina de Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el cual opera en el Acuario de Rodadero, había regresado a las aguas del Caribe a Julieta, una manatí rescatada que habían cuidado y rehabilitado. (Le sugerimos: Manatí del Caribe, la especie que necesita la conservación de la ciénaga de Ayapel)

Pero hoy, según informó la Corporación, la manatí fue capturada en Tasajera, en la Ciénaga Grande de Santa Marta (Magdalena), por un grupo de pescadores. A pesar de que los ciudadanos denunciaron la captura y pudieron recuperar a Julieta, la cual fue transportada de urgencia al Centro de Fauna Marina, la manatí falleció en el camino.

Lamentamos informar a la opinión pública que #Julieta la manatí no alcanzó a llegar al Centro de Fauna Marina de @Corpamag @AcuarioRodadero y falleció en el camino debido a sus heridas, consecuencia de la captura realizada por pescadores de #Tasajera pic.twitter.com/r2VETQyehr — CORPAMAG (@CORPAMAG) July 14, 2021

Julieta “falleció en el camino debido a sus heridas, consecuencia de la captura realizada por pescadores de Tasajera”, explicaron. “Lo sucedido hoy en Tasajera es grave. Los manatíes son una especie amenazada a nivel mundial y en Colombia está casi extinta principalmente por la cacería indiscriminada, la cual es fuertemente penalizada y sancionada por la ley”. (También acá: Encuentran el cuerpo de otro manatí muerto en ciénaga de Santander)

Reportes iniciales recibidos por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG, indican que el animal fue perseguido por pescadores de Tasajera desde el Puente de la Barra hasta Pueblo Viejo, capturándola y atacándola con palos, machete y amarrando su trompa, evitando que pudiera respirar. Otros pescadores, decidieron oponerse a esta crueldad y denunciaron inmediatamente ante la entidad la situación, lo que permitió que el equipo de fauna llegara al sector encontrándola moribunda, con un ojo sangrando, con heridas en su cuerpo de 15 centímetros de profundidad y su costado punzado con arpón.

La Corporación había lanzado una campaña para que toda la comunidad conociera sobre la liberación de Julieta y ayudarán a protegerla. Por ejemplo, pedían reducir la velocidad de las embarcaciones para no atropellarla, no alimentarla y tener cuidado a la hora de pescar para que no cayera en las redes. Pese a los esfuerzos, la libertad de Julieta no duró mucho. (Le puede interesar: Lluvia y Trueno, los bebés manatíes que piden ayuda)

Julieta la #Manatí se encuentra paseando por nuestros mares, por lo tanto protegerla es responsabilidad de todos

🔎Tenga en cuenta las recomendaciones de las autoridades y de los expertos

🤓Lea con atención las medidas preventivas para cuidarla #CuidemosAJulietaLaManatí pic.twitter.com/G4TJZcrvph — CORPAMAG (@CORPAMAG) July 9, 2021

El manatí del Caribe (Trichechus manatus) es una especie clave, altamente amenazada, que se encuentra en la categoría Vulnerable (VU) de extinción en Colombia y en el mundo (UICN, 2021). Sus poblaciones actualmente están muy reducidas, principalmente porque ha sido una especie muy presionada por la cacería indiscriminada. Actualmente, se encuentra protegida por el gobierno y las autoridades ambientales para evitar su extinción, es por ello que se considera importante realizar todos los esfuerzos necesarios para cuidar los pocos individuos de manatíes que aún existen.

Julieta era una manatí del Caribe, que quedó atrapada en las redes de los pescadores el pasado 5 de junio, en el sector de las playas de Bonito Gordo, en el Parque Nacional Natural Tayrona, en el departamento del Magdalena, siendo trasladada al - CAVR Marino de CORPAMAG para su atención.

Para su rehabilitación se conformó un equipo de expertos conformado por CORPAMAG, Acuario del Rodadero, Parques Nacionales Naturales, Fundación Omacha y el Centro de Conservación de Manatíes del Caribe (CCM), lo que permitió que Julieta se recuperara y fuera liberada con una correa para seguimiento VHF y satelital el pasado 7 de julio. Dicho monitoreo había arrojado que Julieta se movilizaba entre las playas de Pozo Colorado y el Puente de la Barra, en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Pero su vida en libertad no duró mucho. “Lo ocurrido con Julieta, la manatí, es un grave delito que será sancionado por las autoridades, quienes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para que este ataque no quede impune”, señala Corpomag.

"