Nevado Santa Isabel: la cima ya no es de hielo, ahora es roca

Desde 2025 sabemos que la desaparición del nevado Santa Isabel, uno de los seis picos glaciares que aún le quedan a Colombia, es inminente. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el más reciente informe sobre la reducción de las áreas que le restan a este glaciar. El seguimiento a este nevado llega con una noticia dramática: la cima de esta montaña ya no está cubierta de hielo, ahora es roca.

El informe detalla cinco puntos clave que evidencian cómo está desapareciendo progresivamente el nevado de Santa Isabel, que se encuentra entre Caldas, Risaralda y Tolima. El primero de ellos es la medición del total del área glaciar que conserva el nevado y la disminución que se ha registrado durante los últimos años. La medición más reciente demuestra la pérdida de cuatro hectáreas de glaciar en 16 meses.

"El 9 de mayo de 2026 mediante una imagen satelital PlanetScope se estimó un área glaciar de 7 hectáreas, mostrando

una reducción de 36 % frente a las 11 hectáreas estimadas el 23 de enero de 2025″, señala el Ideam en el documento.

El segundo punto que mide el Ideam es el espesor del hielo del glaciar. Estas mediciones se hacen en la cima del glaciar El Hongo, uno de los picos del Santa Isabel, utilizando una manguera para perforar la capa de hielo. De acuerdo con la entidad, "Durante el procedimiento se introdujo completamente la manguera de perforación, con una longitud de 10 metros, sin que se alcanzara el lecho rocoso. Se estima que el espesor del glaciar podría tener entre 10 y 15 metros en puntos muy localizados".

En la parte baja de ese glaciar, pocos metros abajo de la cima, El Hongo ha perdido un espesor de 24 metros desde 2021, según los expertos del Ideam. Solo entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 se perdió un espesor total de 3,08 metros en esta zona, lo que resultó en la desaparición de la parte baja de El Hongo, como se aprecia en la siguiente imagen.

"Tras la extinción del glaciar Conejeras en marzo de 2024, la Estación Meteorológica Móvil de Altitud (EMMA), que se encontraba instalada en este glaciar, fue reinstalada en la parte baja del glaciar El Hongo durante mayo de 2024, con el propósito de registrar y representar las condiciones meteorológicas en sectores con cobertura de hielo. Durante las visitas de campo posteriores se realizó el seguimiento fotográfico de este sector, el cual se extinguió entre mayo y julio de 2026″, confirmó el Ideam.

Algo similar ha ocurrido con el relicto del glaciar El Escondido, una porción de hielo cerca de la cima sur del Santa Isabel al cual le quedaban 0,2 hectáreas en 2022, pero que en la medición de mayo de 2026 se estimó con un tamaño de apenas 1.000 metros cuadrados. Esto evidencia una pérdida del 50 % del hielo que tenía hace cuatro años.

Relicto de hielo El Escondido, que recibe su nombre por la dificultad para avistarlo desde lejos. A la izquierda, una fotografía de 2019. A la derecha, una de 2026.

El cuarto punto que reportó el Ideam en el informe tiene que ver con el balance de masa del glaciar Santa Isabel. En resumen, se trata de medir cuánto hielo y nieve se acumulan en dos meses, y luego restar la cantidad que se perdió en ese mismo período de tiempo. Cuando ese balance es negativo, se sabe que el glaciar está desapareciendo.

El Santa Isabel ha reportado cifras negativas desde 2021, cuando se empezó a hacer esta medición. "Los resultados del balance de masa generan preocupación frente a los posibles impactos de un eventual fenómeno de El Niño durante 2026–2027. A julio de 2026, el glaciar El Hongo ya registra una pérdida de masa equivalente al doble de la observada durante todo el año 2025. De consolidarse este fenómeno durante el segundo semestre de 2026, se prevé que la pérdida de masa alcance valores sin precedentes en los registros del monitoreo glaciar en Colombia", advierte el Ideam.

Finalmente, el Ideam reportó que el punto más alto del nevado Santa Isabel ya no es de hielo. En la medición de febrero de 2025, el punto más alto de la montaña se encontraba a 4.903 metros de altitud y estaba cubierto de hielo. En un año y medio, según la medición de julio de 2026, esto cambió radicalmente, pues se presentó una pérdida en el espesor del hielo de 2,9 metros.

"Esta reducción ocasionó la transformación de la topografía y ahora la cima es un afloramiento rocoso localizado al oriente del glaciar El Hongo. En julio de 2026 se instaló en esta nueva cima rocosa un equipo de posicionamiento satelital de exactitud centimétrica y se estimó la nueva altitud (ahora de roca) en 4.903,9 m ± 0,051 m", se lee en el informe.

El instituto encargado de medirle el pulso a la desaparición del Santa Isabel también advirtió que el fenómeno de El Niño que atraviesa Colombia está generando tendencias que, de consolidarse durante los próximos meses, podrían tener como consecuencia un balance muy negativo para este pico glaciar. El Ideam aseguró que brindará información oportuna sobre esto en los próximos días.

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