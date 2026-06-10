No se pierda las primeras fotos submarinas de un gran tiburón blanco en el Mediterráneo

El ejemplar de tiburón blanco fue visto mientras los buzos quitaban redes fantasma de un naufragio. Foto: Derk Remmers / Ghost Diving.

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Hace un par de días se conmemoró el Día Mundial de los océanos y para celebrarlo la fundación Healthy Seas, dedicada a la eliminación de aparejos de pesca abandonados y basura marina, hizo un anuncio que tiene muy contentos a quienes protegen el mar.

A través de un comunicado de prensa reveló las primeras imágenes submarinas de un tiburón blanco en el Mar Mediterráneo. Si bien anteriormente ha habido avistamientos, esta es la primera vez que logran fotografiarlo en un ecosistema que, creen, es vital para esta especie.

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Las fotografías se hicieron en un momento muy particular. La fundación, junto con Ghost Diving y SDSS (Sociedad para la Documentación de Sitios Sumergidos), estaba quitando redes de pesca que habían quedado abandonadas de un naufragio y que se convierten en una trampa mortal para la fauna marina.

Específicamente, se encontraban en un punto del mar en el estrecho de Sicilia, “un punto clave de biodiversidad que es también una de las zonas de pesca más explotadas del Mediterráneo, donde las redes fantasma siguen atrapando y matando tortugas, peces grandes y otras especies”, indican en el comunicado.

Mientras estaban en esa labor, tuvieron el inesperado encuentro. Derk Remmers, voluntario de Ghost Diving, fue quien hizo las fotografías de este ejemplar, clave para la salud de los océanos.

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“Lo que hace que este encuentro sea tan impactante no es solo el tiburón en sí, sino el contexto en el que se produjo. Estábamos allí para retirar redes fantasma que atrapaban vida marina en un ecosistema de naufragio, un punto clave para la biodiversidad. Momentos como este nos recuerdan cuánta vida aún puede existir en las aguas costeras del Mediterráneo y lo importante que es protegerla de amenazas evitables como los aparejos de pesca abandonados o la sobrepesca”, señaló, a través del boletín, Veronika Mikos, directora de Healthy Seas.

“Estadísticamente, es mucho más probable ganar la lotería que encontrarse con un animal tan emblemático bajo el agua”, dijo, por su parte, Derk Remmers de Ghost Diving.

“Uno pasa décadas buceando en pecios y retirando redes abandonadas, pero nada te prepara para un momento como este. Un encuentro con un tiburón en alta mar en el Mediterráneo es una locura, pero aun así seguimos adelante con nuestro plan de buceo para retirar las redes del pecio, ya que este momento demostró claramente la importancia de nuestro trabajo”, añadió.

Ya en otras oportunidades, dice Healthy Seas, han retirado este tipo de “redes fantasmas” que ponen en aprietos a la fauna marina. Son especialmente problemáticas, dicen, cuando se adhieren a los naufragios que, aunque a veces funcionan como arrecifes artificiales, se terminan convirtiendo en una trampa que mata a los peces que atrae.

Como señaló Carlo Cattano, investigador del Centro Marino de Sicilia de la Estación Zoológica Anton Dohrn, “observaciones como esta son sumamente valiosas para comprender mejor la distribución, los hábitos y el comportamiento de esta especie en peligro crítico de extinción, cuya supervivencia se ve amenazada por las actividades humanas. Nuestra investigación sobre tiburones nos ha permitido, con el tiempo, identificar varios puntos críticos para especies amenazadas, y este avistamiento es particularmente significativo para validar el valor de conservación de esta zona”.

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