“A pesar de la llegada de la temporada lluviosa en Panamá y de las medidas de ahorro de agua implementadas por el Canal de Panamá para…

Como precisó la Autoridad del Canal de Panamá, esta decisión es “temporal” y hace parte de las medidas para hacer frente a la disminución de las precipitaciones en la cuenca hidrográfica del canal en las últimas semanas.

A partir de este martes, 15 de septiembre, empezó a implementarse la reducción de tránsito de buques en el canal de Panamá debido a la falta de lluvias asociadas con el fenómeno de El Niño.

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El canal de Panamá llega a su nivel más bajo de tránsitos del año por el fenómeno de El Niño

“A pesar de la llegada de la temporada lluviosa en Panamá y de las medidas de ahorro de agua implementadas por el Canal de Panamá para mitigar los efectos adversos del fenómeno de El Niño, las condiciones actuales de la cuenca, incluyendo precipitaciones inferiores a las previstas en la cuenca hidrográfica del Canal, requieren acciones adicionales para respaldar la sostenibilidad a largo plazo de las operaciones de tránsito”, indicó la Autoridad del Canal de Panamá, a través de un comunicado.

En concreto, la medida consiste en que para las esclusas Neopanamax (para barcos de gran tamaño) se ajustará a nueve cupos diarios, mientras que para las esclusas Panamax, estos se reducirán a 23. Además, el canal de Panamá anunció que también ajustará temporalmente la oferta de sus cupos diarios de subasta.

“Es importante que los clientes tengan en cuenta que una reducción en el número de tránsitos diarios podría incrementar los tiempos de espera para las embarcaciones que lleguen a la vía acuática sin una reserva confirmada”, indicó la autoridad, a través de un comunicado.

Por su parte, se informó que se continuará monitoreando de cerca las condiciones meteorológicas, los aportes hídricos de la cuenca y los niveles de los lagos. “De ser necesarios ajustes operativos adicionales, el Canal informará oportunamente a sus clientes”, aseguró la autoridad.

Las expectativas ante el Niño

Hace unos días, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una nueva alerta sobre el fenómeno de El Niño, en la que indicó que la probabilidad de que sea el más intenso de los últimos 76 años ahora es del 75 %.

Los análisis técnicos realizados por el Ideam indican que, de mantenerse la evolución prevista por los modelos climáticos internacionales, podrían presentarse incrementos de la temperatura del aire por encima de los valores climatológicos normales en diferentes regiones del país (Pacífica, Andina y Caribe, principalmente), así como reducción significativa de las lluvias.

“Estas condiciones favorecen una mayor evapotranspiración, incrementan la demanda hídrica de los ecosistemas y sectores productivos, y pueden contribuir al desarrollo de episodios de estrés hídrico, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad o con antecedentes de déficit de precipitación”, afirmó la teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam.

Como ha explicado el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), las anomalías de temperatura del océano Pacífico observadas han alcanzado valores históricos, comparables con eventos extremos registrados desde 1950. El CIFEN agrega que en Colombia, durante El Niño, se espera el incremento de temperatura del aire en gran parte del territorio, junto con reducción de la precipitación y caudales en diferentes regiones.

“El escenario puede ser preocupante porque las condiciones secas asociadas con El Niño pueden reducir los caudales de los ríos y los niveles de los embalses utilizados para la generación hidroeléctrica. Al mismo tiempo, las temperaturas elevadas pueden aumentar la demanda de electricidad. La combinación de menor disponibilidad de agua y mayor demanda puede generar presión sobre el sistema eléctrico. Por ello, el seguimiento de los niveles de los embalses, los pronósticos climáticos y los planes de contingencia son fundamentales para reducir el riesgo”, nos contó el CIFEN, en una entrevista hace un par de días.

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