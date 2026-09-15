Nueve especies de esponjas de Alaska son nuevas para la ciencia

A pesar de que muchos de esos organismos habían sido recolectados hace años, desde 2012, hasta ahora…

Un grupo de científicos descubrió nueve especies esponjas en el Golfo de Alaska y las Islas Aleutianas, en Estados Unidos. El equipo analizó especímenes que habían sido recolectados durante los muestreos anuales del Centro de Ciencias Pesqueras de Alaska, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), cuyo fin es monitorear las especies de peces y mariscos qué habitan el fondo marina, además de su abundancia.

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A pesar de que muchos de esos organismos habían sido recolectados hace años, desde 2012, hasta ahora fueron examinados en profundidad. A diferencia de otros animales marinos que cuentan con características visibles como aletas, extremidades o la forma del cuerpo, las esponjas no tienen órganos complejos o estructuras externas. Es por ello que, para su estudio, los investigadores tuvieron que analizar los esqueletos internos microscópicos y el código genético de las esponjas.

“Para determinar las especies, examinamos la arquitectura esquelética tridimensional bajo el microscopio”, explicó Helmut Lehnert, taxónomo especializado en esponjas del GeoBio-Center de la Universidad Ludwig-Maximilians, en Múnich, y principal autor principal de la investigación. “Disolvimos muestras de tejido en ácido nítrico o lejía, las enjuagamos y aislamos las diminutas estructuras en forma de aguja, llamadas espículas, en una centrífuga antes de montarlas en resina”.

Tras un detallado proceso, el equipo logró medir con precisión las formas y tamaños de las espículas. Así identificaron los nueve organismos totalmente nuevos para la ciencia, pertenecientes a seis órdenes de demosponjas. “Es muy emocionante cuando te das cuenta de que estás observando una especie que nunca antes se había visto”, declaró Lehnert.

Tras un detallado proceso, el equipo logró medir con precisión las formas y tamaños de las espículas. Foto: NOAA Fisheries

Las especies fueron descritas en un par de publicaciones científicas en la revista Zootaxa; una describe cuatro, mientras que la otra, cinco. Los científicos las denominaron de la siguiente manera:

Stellatta plana (Golfo de Alaska)

Polycapus rubrum (Golfo de Alaska)

Julavis borealis (Islas Aleutianas)

Cladocroce cylindrica (Golfo de Alaska)

Aaptos mucronatus (Islas Aleutianas)

Homaxinella fruticosa (Islas Aleutianas)

Megaciella aurantia (Islas Aleutianas)

Forcepia atka (Islas Aleutianas)

Desmacella alaskensis (Golfo de Alaska)

Polycapus rubrum, una de las especies recién descritas.

Ahora, con estas nueve especies, el número total de esponjas conocidas en Alaska asciende a 232. Los hallazgos no solo contribuyen al conocimiento sobre la riqueza de esta vida marina y destacan la biodiversidad de las Islas Aleutianas, sino que también permiten seguir consolidando una “biblioteca genética marina”. Esto debido a que los científicos también mapearon los códigos genéticos de las esponjas analizadas, mejorando la capacidad de la NOAA para detectar especies y estimar su cantidad, a través del muestreo no invasivo de ADN ambiental .

“Cada vez que descubrimos una especie, se abren nuevas posibilidades”, apuntó Sean Rooney, coautor de los estudios y biólogo pesquero y en el Centro de Ciencias Pesqueras de Alaska. “Es difícil acceder a las aguas profundas, especialmente a las zonas rocosas a las que no podemos llegar con los muestreos de arrastre de fondo. Probablemente hay cientos de esponjas más, aún hay mucho que desconocemos, como cuánto tiempo viven, cuándo se reproducen y con qué frecuencia. El futuro en este campo es prometedor”.

La NOAA resaltó la importancia ecológica de las esponjas, pues de manera similar a como actúan los árboles en los bosques, forman estructuras complejas que sirven de hábitat y refugio para otros organismos como peces, que depositan allí sus huevos, y cangrejos. Además, funcionan como “bombas de agua vivientes”, ya que se alimentan filtrando grandes cantidades de agua de mar. Desde hace más de 600 millones de años, las esponjas han sobrevivido y se han reproducido sin cerebro, órganos ni sistemas de tejidos complehos, siendo unos de los primeros animales multicelulares que aparecieron en la Tierra.

Huevos de pez depositados en una esponja de Alaska.

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