Olas de hasta de 4 metros y fuertes vientos: restringen actividades marítimas en Atlántico

La altura de olas en el Atlántico pueden oscilar entre los 3.0 y 4.0 metros de altura. Foto: Dimar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Dirección General Marítima (DIMAR) anunció este lunes, 2 de febrero, restricciones para el desarrollo de actividades marítimas e ingreso de bañistas en las playas del Atlántico, debido a las condiciones meteomarinas que se registran en el departamento.

Según la entidad, en esta zona del país se prevé cielo entre nublado a cubierto y se esperan posibles lluvias ligeras ante el tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica, “los cuales están generando un deterioro meteorológico significativo en el Caribe colombiano”.

(Lea también: Piden tomar medidas preventivas por incremento del nivel del mar en el Pacífico)

Esto significa que se esperan vientos de dirección variable con velocidades entre 46 y 55 km/h en el norte del Caribe colombiano, así como alturas de olas significativas, que oscilan entre los 3.0 y 4.0 metros de altura.

Por este motivo, la Capitanía de Puerto de Barranquilla anunció las restricciones en las playas del Atlántico hasta nueva orden. “Asimismo, se recomienda a la ciudadanía acatar la señalización vigente, las indicaciones de las autoridades y extremar las medidas de seguridad”, señaló la Dimar.

¿Qué dice el Ideam de las lluvias?

Atlántico hace parte de los departamentos donde se espera la mayor concentración de lluvias durante este lunes, junto a La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, y otras zonas del país, según el más reciente pronóstico del Ideam.

Esta misma entidad aseguró que en los próximos días continuarán las condiciones nubosas y las lluvias en varias regiones, incluido el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo cual mantendrán alertas en el Caribe y el Pacífico.

Las razones son varias, pero uno de los eventos más recientes que están influyendo en las lluvias que se han registrado en los últimos días es un frente frío, un fenómeno que se presenta cuando chocan dos masas de aire: una cálida y otra fría. Lo que genera esta situación es un cambio en la dirección de los vientos, y la temperatura del aire tiende a decaer. Esto se puede presentar durante cinco y siete días.

“Esperamos que el frente frío se aleje el día miércoles. Sin embargo, nuestros pronósticos del clima, nos muestran que las precipitaciones van a continuar hasta mediados de febrero y que posteriormente irán disminuyendo”, sostuvo la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜