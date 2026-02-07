Piden evacuación preventiva a comunidades ribereñas del Sinú, en Córdoba, por las lluvias

La represa de Urrá es un punto clave en el monitoreo, pues su desborde puede ocasionar crecientes súbitas que llegarían varias horas después a Montería, Lórica y otros puntos del departamento. Foto: CVS

Tras varios días de emergencias por inundaciones en Córdoba, las autoridades siguen monitoreando los niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete en diferentes puntos del departamento. La recomendación por parte de la Gobernación para comunidades ribereñas sigue siendo la misma: evacuar de manera preventiva.

Durante ese sábado, 7 de febrero, el caudal se ha mantenido estable, según información compartida por Hugo Kerguelen, alcalde de Montería. “Durante el día de hoy, el nivel del río Sinú en la ciudad se ha mantenido estable, alrededor de 5,78 m, con una leve disminución a 5,76 m en las últimas horas. Este dato es importante: el río no está creciendo”, explicó en sus redes sociales.

Sin embargo, las afectaciones persisten. Varios barrios de la capital siguen inundados por el desbordamiento del río Sinú en algunos puntos y no ha sido posible evacuar el agua. Esta situación, de acuerdo con el mandatario local, está intentando controlarse, para evitar que las aguas conecten nuevamente con el río, pues agravaría la emergencia.

“El embalse de Urrá continúa evacuando altos caudales, pero estos vienen disminuyendo de forma progresiva y el embalse no está acumulando más agua. Esto reduce el riesgo de un incremento súbito aguas abajo, aunque seguimos en monitoreo constante”, señaló Kerguelen en su comunicado.

Además de esto, desde el Puesto de Mando Unificado en todo el departamento, del que hacen parte del Ideam y la UNGRD, se mantiene un estado de “alerta máxima” por las lluvias que se esperan durante el fin de semana, que representan un nuevo riesgo de incremento en el caudal de los ríos.

“Para esta noche y la madrugada se esperan lluvias ligeras a moderadas. No son lluvias extremas, pero en territorios ya saturados cualquier precipitación cuenta, por lo que pedimos mantener la alerta y seguir las recomendaciones de los organismos de socorro”, dijo el alcalde de Montería.

La Gobernación hace un llamado a todas las comunidades ribereñas para que evacúen de manera preventiva las zonas de alto riesgo, con el fin de evitar poner en riesgo sus vidas en una eventual creciente.

“Si estás en zona ribereña o en un sector históricamente inundable, evacúa de inmediato y acata las orientaciones de la alcaldía y los organismos de socorro”, pidió la Gobernación a través de sus redes sociales.

