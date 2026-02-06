Las recomendaciones del Ideam ante la nueva creciente del río Sinú por las lluvias

En los últimos días, se han reportado emergencias por los desbordamientos de los ríos Sinú y San Jorge en varios puntos de Córdoba. Foto: EFE - Carlos Ortega

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un comunicado sobre el comportamiento que podría tener el caudal del río Sinú durante los próximos días, por las lluvias que llegarán con el frente frío del Caribe.

La ribera del Sinú ha sido afectada por el desbordamiento del río en varios puntos a lo largo de Córdoba, debido a las lluvias que se presentaron por un primer frente frío que llegó al país en los últimos días. Además, la hidroeléctrica de Urrá también ha permanecido bajo vigilancia, pues allí se conocen datos importantes sobre el caudal de varios afluentes.

“Actualmente, se presenta el tránsito de una onda de creciente en el río Sinú, la cual está generando aumentos significativos en los caudales, con valores por encima de lo normal para la época. En algunos sectores, estos niveles han superado la cota de desbordamiento del río e, incluso, se han registrado valores superiores a los máximos históricos”, explicó el Ideam en el comunicado.

La entidad tiene tres puntos de monitoreo en el río Sinú en este momento. Uno está en la cabecera municipal de Montería, otro en la finca Nueva Colombia, en la vía Montería-Las Palomas, y otro en Lórica, en el corregimiento de Cotocá Abajo. De acuerdo con ese monitoreo, “en la estación MONTERÍA 13067020, ubicada en la cabecera municipal de Montería sobre el río Sinú, se ha evidenciado la persistencia de condiciones de ascenso en el nivel del río, lo que ha ocasionado su desbordamiento en este sector”.

Con base en la información que se tiene hasta el momento, que indica que el segundo frente frío que llegó del Caribe ocasionará un incremento en las lluvias desde hoy hasta el lunes, el Ideam hizo dos escenarios de pronóstico del comportamiento del río Sinú y su caudal.

“Se estima que las precipitaciones esperadas no alcanzarán la misma magnitud, ubicándose aproximadamente en rangos de 10 a 30 mm/día. No obstante, se prevé que se mantengan niveles altos en el río Sinú durante los próximos días, con una posible reducción de las descargas una vez disminuyan las lluvias entre el 9 y el 11 de febrero”, explicó el Ideam.

Las recomendaciones del Ideam ante la creciente del río Sinú

La primera recomendación que hace la entidad es mantener los ejercicios de vigilancia del caudal del río, ante sus altos niveles, especialmente en las zonas en las que ya se han presentado desbordamientos. Esto también implica que, a nivel municipal y departamental, las autoridades se mantengan alertas, con planes de prevención y atención frente a inundaciones.

“A la ciudadanía, pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones, consultar la información emitida por la Capitanía de Puerto y los comunicados del SNGRD, especialmente durante los días señalados, debido a posibles restricciones de seguridad en la navegación por los niveles altos del río”, añadió la entidad.

Finalmente, el Ideam hace un llamado a consultar la información oficial a partir de los boletines de las autoridades del país, como la Dirección General Marítima y la UNGRD, con el fin de acatar las recomendaciones y restricciones que se establezcan en los territorios.

