Por llegada del frente frío, las lluvias en Colombia incrementarán durante los próximos días

A partir de hoy se presentará un nuevo incremento de las lluvias en Colombia. Así lo advirtió el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, del que hace parte del Ideam, por la llegada de un segundo frente frío a la costa Caribe.

El fenómeno meteorológico también podría ocasionar un incremento en el oleaje en varios puntos, desde el golfo de Urabá hasta La Guajira y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los efectos de este frente frío podrían extenderse hasta el lunes 9 de febrero.

“El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) prevé un aumento generalizado de las lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en zonas del golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y el centro y sur de La Guajira, así como en sectores de Antioquia, Norte de Santander, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y áreas de la Amazonía”, indicó el Sistema de Gestión de Riesgos en un comunicado.

Las autoridades advierten que las condiciones meteorológicas que ocasiona el frente frío aumentan el riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones. Esto puede afectar particularmente a las comunidades ribereñas y será clave la prevención en los puntos de Córdoba y Antioquia en los que se han presentado inundaciones por las lluvias de los últimos días.

Frente a las condiciones de viento y oleaje, la Dirección General Marítima también hizo algunas alertas. “Entre el 6 y el 8 de febrero se pronostican vientos entre 17 y 20 nudos y alturas de ola entre 2,5 y 3,1 metros en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como oleaje entre 1,5 y 2,0 metros en sectores costeros de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira. Estas condiciones podrían generar un fenómeno de mar de leva entre el 7 y el 9 de febrero”, señalaron en el comunicado.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres hizo un llamado a que se mantegan activos los planes de contingencia a nivel departamental y municipal en los municipios que se vieron afectados por el primer frente frío. Esto, además de acciones preventivas para proteger a las comunidades, incluye la necesidad de monitorear ríos y quebradas, así como el estado de las vías, para evitar mayores afectaciones.

“El IDEAM recuerda a la ciudadanía, a los entes territoriales y a las instituciones que el monitoreo constante permite que las alertas hidrológicas se actualicen conforme avanzan los días, y sugiere mantener atención permanente al comportamiento de los niveles de los ríos”, explicaron en el comunicado.

Las diferentes autoridades que hacen parte del Sistema de Gestión del Riesgo seguirán haciendo monitoreo constante a los efectos del frente frío en el país y solicitan estar atentos a las actualizaciones, así como atender las recomendaciones preventivas que se hagan en cada municipio.

¿Qué es un frente frío?

Un frente frío ocurre cuando hay un debilitamiento del vértice polar en el Ártico. A partir de esto, surgen masas de aire frío que se movilizan hacia zonas cercanas al trópico por el Caribe, en donde se encuentra una de las costas de Colombia.

“Un frente frío es el límite de una masa de aire frío que avanza y desplaza otra masa de aire caliente. Estos sistemas generalmente se forman en latitudes medias, como en el Golfo de México, y se desplazan hacia el Caribe impulsados por la circulación atmosférica”, explicó la Dimar, a través de redes sociales.

Cuando la masa de aire frío desplaza a la de aire caliente, se genera un incremento en la acumulación de humedad y un cambio en la dirección de los vientos. La consecuencia de eso es el aumento de las lluvias y del nivel del mar.

