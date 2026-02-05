Una nueva masa de aire frío se acerca hacia el Caribe, ¿causará más lluvias en Colombia?

Las lluvias en los últimos días han generado emergencias en departamentos como Antioquia y Córdoba. Foto: Dagran

Las lluvias de los últimos días han generado importantes afectaciones en Colombia. Inundaciones y emergencias en Córdoba, tras el desbordamiento del río Sinú, Antioquia y otros puntos del país. De acuerdo con los reportes de la autoridades de gestión del riesgo de desastres, hay 26.000 familias damnificadas por estos eventos.

Como explicamos en este artículo, las fuertes precipitaciones de los últimos días han estado influenciadas por un fenómeno meteorológico conocido como el debilitamiento del vértice polar en el Ártico. Esto ocasiona que masas de aire frío se movilicen hacia zonas cercanas al trópico por el Caribe, en donde se encuentra una de las costas de Colombia.

“Para esta temporada del año, es característico el descenso de algunas masas frías provenientes del invierno generado hacia el sector del hemisferio norte. Algunas de ellas avanzan y alcanzan sectores del región del Caribe y su frente o línea de inestabilidad puede afectar algunos sectores de la costa Caribe colombiana”, explicó Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, en un comunicado.

Ese fenómeno genera una intensificación en las lluvias y ha estado relacionado con las jornadas de precipitaciones en los últimos días. La masa de aire frío que las estaba ocasionando ya pasó por nuestro país, por lo que entre ayer y hoy han disminuido las las lluvias en gran parte del territorio.

Sin embargo, una segunda masa de aire frío se está aproximando desde el Ártico hacia el Caribe y podría ocasionar nuevamente una intensificación en las lluvias en Colombia.

“En estos próximos días esperamos el avance de un segundo frente, el cual tendrá una afectación de forma indirecta en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el golfo de Urabá, así como los departamentos asociados al sector occidental de la costa Caribe colombiana”, aseguró Rueda.

¿Qué es un frente frío o masa de aire frío?

El fenómeno meteorológico que se ocasiona hacia el norte del continente tiene relación con el fin del invierno en el hemisferio norte. Estos suelen afectar las condiciones del tiempo en América del Norte, pero no siempre llegan hasta América del Sur.

“Un frente frío es el límite de una masa de aire frío que avanza y desplaza otra masa de aire caliente. Estos sistemas generalmente se forman en latitudes medias, como en el Golfo de México, y se desplazan hacia el Caribe impulsados por la circulación atmosférica”, explicaron desde la Dirección General Marítima (Dimar) a través de redes sociales.

Esa interacción entre una masa de aire frío y una masa de aire caliente genera dos efectos: un cambio en la dirección de los vientos y una mayor acumulación de humedad. Como consecuencia, incrementa el oleaje en las costas y aumentan las lluvias.

