Estos son los días y departamentos donde lloverá por el paso de un segundo frente frío

Departamentos como Bolívar registrarán lluvias durante el fin de semana como consecuencias del paso de un frente frío. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Luego de que se conociera que una segunda masa de aire frío —la que ha influido en las lluvias que se han registrado recientemente en el país—, se está aproximando desde el Ártico hacia el Caribe, la Dirección General Marítima (Dimar) informó cuáles serán los departamentos que se verán afectados por el aumento de lluvias y fuertes vientos y olas en los próximos días.

Según Dimar, el frente frío desciende desde el Golfo de México hacia el noroeste del mar Caribe. Esto afectará principalmente al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las Islas Cayos del Norte, el Golfo de Urabá y sectores de la región Caribe en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Córdoba.

Para el caso del Archipiélago e Islas Cayos del Norte, se espera que entre los días 6 y 8 de febrero se registren vientos del norte–noreste con velocidades entre 31 y 37 km/h, y alturas significativas de ola que oscilarán entre 2.5 y 3.1 metros.

En los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre también se esperan olas con alturas entre 1.5 y 2.0 metros, y vientos entre 19 y 37 km/h, los mismos días (viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero). Según Dimar, se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes, especialmente en los departamentos del litoral sur del Caribe colombiano, donde se presenta la mayor probabilidad de lluvias.

En la parte norte, por su parte, predominarán condiciones de tiempo seco, con vientos del este–noreste que alcanzarán velocidades entre 28 y 37 km/h, y una altura significativa del oleaje cercana a los 2.0 metros.

“Como consecuencia de estas condiciones, se espera la presencia de oleaje atípico, conocido como mar de fondo, en las costas del Caribe colombiano, lo que podría generar posibles desbordamientos costeros entre el sábado 7 y el lunes 9 de febrero”, informó Dimar.

¿Qué es un frente frío?

Como explicamos en este artículo, el aumento de las lluvias de los últimos días ha estado relacionado con un fenómeno meteorológico conocido como el debilitamiento del vértice polar en el Ártico. Esto ocasiona que masas de aire frío se movilicen hacia zonas cercanas al trópico por el Caribe, en donde se encuentra una de las costas de Colombia.

“Un frente frío es el límite de una masa de aire frío que avanza y desplaza otra masa de aire caliente. Estos sistemas generalmente se forman en latitudes medias, como en el Golfo de México, y se desplazan hacia el Caribe impulsados por la circulación atmosférica”, explicó la Dimar, a través de redes sociales.

El fenómeno meteorológico que se ocasiona hacia el norte del continente tiene relación con el fin del invierno en el hemisferio norte. Estos suelen afectar las condiciones del tiempo en esta parte del planeta, pero no siempre llegan hasta América del Sur. Sin embargo, en esta ocasión sí ha tenido incidencia y por esto, ha incrementado el oleaje en las costas y las lluvias.

