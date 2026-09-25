¿Puede el aumento del nivel del mar hacer desaparecer países? La ONU aborda el dilema

El nivel del mar está subiendo cada vez más rápido. La ONU estima que en 2024 alcanzó un máximo histórico y su ritmo de aumento se ha más que duplicado, de unos 2,1 milímetros anuales entre 1993 y 2002, a 4,7 milímetros entre 2015 y 2024. Esto tiene un impacto…

La Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de adoptar una declaración histórica sobre el aumento del nivel del mar. Los Estados reconocen que este fenómeno ya no es un escenario lejano. Por el contrario, se trata de una realidad que están experimentando millones de personas .

El nivel del mar está subiendo cada vez más rápido. La ONU estima que en 2024 alcanzó un máximo histórico y su ritmo de aumento se ha más que duplicado, de unos 2,1 milímetros anuales entre 1993 y 2002, a 4,7 milímetros entre 2015 y 2024. Esto tiene un impacto directo en alrededor de 900 millones de personas, aproximadamente una de cada diez en el mundo, que viven en zonas costeras de baja elevación. Para todas ellas, el avance del mar amenaza viviendas, fuentes de agua, tierras agrícolas e infraestructura, y plantea además preguntas que van mucho más allá de la adaptación física.

¿Qué es lo que está impulsando ese aumento del nivel del mar? La declaración de la ONU identifica como principales motores el calentamiento de los océanos y el derretimiento de las capas de hielo y los glaciares. Y plantea que la respuesta no puede limitarse a reaccionar cuando ocurran inundaciones o desastres, sino que será necesario combinar reducción de riesgos, adaptación y medidas para enfrentar las causas del cambio climático.

Más ciencia para saber qué viene

Uno de los cuatro grandes ejes de la declaración es precisamente conocimiento, datos y ciencia. La ONU pide mejorar la investigación sobre el aumento del nivel del mar, compartir información y fortalecer las capacidades científicas de los países.

También plantea la necesidad de mejorar los sistemas de observación y de contar con datos más accesibles sobre el nivel del mar, la topografía, la profundidad de los océanos, el hielo y las observaciones satelitales. La declaración pide fortalecer los sistemas de alerta temprana de los países y las evaluaciones de riesgo que se hagan en ellos, así como incorporar el aumento del nivel del mar en la planificación de largo plazo.

El segundo gran eje es la adaptación y la resiliencia. Los países reconocen que será necesario aumentar la financiación para enfrentar los efectos del aumento del nivel del mar, especialmente en los países en desarrollo y en los pequeños Estados insulares, que están entre los territorios más expuestos. La declaración pide mejorar el acceso a recursos financieros internacionales y que estos lleguen de manera oportuna y predecible.

Y se plantea que la adaptación no tiene que consistir únicamente en construir barreras o infraestructura. Los ecosistemas pueden ser parte de la respuesta. La ONU destaca, por ejemplo, el papel de los manglares, arrecifes de coral, humedales costeros, bosques de algas y praderas marinas. Su restauración y protección pueden ayudar a aumentar la capacidad de las costas para enfrentar los impactos del aumento del nivel del mar.

La adaptación también deberá llegar a la infraestructura. La declaración pide incorporar las proyecciones de aumento del nivel del mar en el diseño y mantenimiento de puertos, sistemas de energía y transporte, redes de agua, hospitales, telecomunicaciones y otras infraestructuras críticas.

No solo se pierde tierra

Uno de los aspectos que Naciones Unidas destaca es que los impactos no son únicamente físicos. El aumento del nivel del mar puede afectar los medios de vida, la cultura y el patrimonio de comunidades enteras. En algunos lugares puede significar la pérdida de tierras, sitios culturales, territorios tradicionales, cementerios o lugares de importancia religiosa y arqueológica. La declaración reconoce que, para algunas poblaciones, el fenómeno puede representar una amenaza para sus formas de vida y sus comunidades. Por eso pide que las personas afectadas participen en las decisiones sobre las respuestas y que, cuando sea necesario, se contemplen opciones de movilidad de manera voluntaria y con dignidad.

Pero, ¿qué pasa con los países que podrían perder territorio? El aumento del nivel del mar puede modificar físicamente las costas y generar pérdida de territorio. Pero Naciones Unidas subraya que eso no significa automáticamente que un Estado deje de existir jurídicamente.

La declaración afirma el principio de continuidad de los Estados frente al aumento del nivel del mar. Es decir, incluso si un país enfrenta cambios físicos importantes en su territorio, la desaparición de uno de los elementos que normalmente componen un Estado no implica necesariamente la pérdida de su condición de Estado. Además, el documento señala que, una vez establecidas de acuerdo con el derecho internacional, las zonas marítimas de los Estados pueden mantenerse frente a los cambios físicos provocados por el aumento del nivel del mar, sin perjuicio de que puedan actualizarse cuando corresponda.

Esto es especialmente relevante para los pequeños Estados insulares, algunos de los territorios más expuestos al fenómeno y que durante años han advertido sobre sus consecuencias. La declaración termina planteando que el aumento del nivel del mar debe incorporarse de manera transversal en las políticas públicas y en la planificación de los países. Y pide fortalecer la cooperación internacional y mantener el tema en la agenda de los gobiernos.

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