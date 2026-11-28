Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigadores analizó observaciones de caudales de 150 grandes cuencas hidrográficas y datos satelitales de…

Una investigación publicada este 26 de noviembre en Science , referencia de la mejor ciencia del mundo, encontró que, durante 2023 y 2024, en medio de las temperaturas récord registradas en el planeta, se produjo una disminución simultánea de los caudales de los ríos y del almacenamiento de agua superficial a escala global. Según los autores, fue la mayor reducción de estos recursos desde 1991.

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Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigadores analizó observaciones de caudales de 150 grandes cuencas hidrográficas y datos satelitales de más de 1,2 millones de cuerpos de agua.

Los resultados mostraron que la reducción no se limitó a algunas regiones afectadas por sequías, sino que tuvo un alcance global. Uno de los datos más llamativos fue el papel de Sudamérica. Nuestro continente concentró el 70,4 % de la disminución mundial de los caudales. Pero ¿qué originó todo esto?

Los investigadores atribuyen este comportamiento a la coincidencia de dos fenómenos oceánicos en esos años. Por un lado, El Niño y por otro, el calentamiento del Atlántico Norte tropical. Esta combinación alteró la circulación atmosférica y favoreció condiciones que intensificaron las sequías en distintas regiones. En particular, dicen los autores, provocó movimientos descendentes de aire a gran escala, conocidos como subsidencia atmosférica, que dificultan la formación de nubes y lluvias.

A esto se sumó una mayor divergencia de humedad, un proceso por el cual la atmósfera pierde humedad en determinadas zonas. El resultado, se lee en el estudio, fue una reducción del agua que circulaba por los ríos y permanecía almacenada en lagos y otros cuerpos de agua superficiales.

Para los autores, este comportamiento muestra que los efectos del calentamiento extremo sobre el ciclo del agua no son necesariamente graduales ni siguen una relación directa con el aumento de las precipitaciones.

De hecho, destacan que las pérdidas de agua pueden presentarse incluso en regiones que habitualmente son húmedas. Es decir, que el calentamiento global pueda intensificar el ciclo hidrológico no significa que todas las zonas vayan a tener más agua disponible. Bajo determinadas condiciones, el calor extremo y la interacción entre fenómenos oceánicos y atmosféricos pueden favorecer sequías y provocar descensos abruptos en las reservas de agua, incluso cuando en otras regiones aumentan las precipitaciones.

En ese mismo sentido, los investigadores también advierten que estas alteraciones pueden tener consecuencias más allá de la disponibilidad de agua para las poblaciones. Según dicen, pueden modificar los ciclos del carbono en los ecosistemas terrestres y poner en riesgo la biodiversidad.

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