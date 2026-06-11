Tenga precaución que en varios departamentos del Pacífico colombiano habrá mar de fondo

La Dimar pide extremar medidas se seguridad para quienes estén en las playas del Pacífico. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Dirección General Marítima, la Dimar, emitió un comunicado en el que advierte que, a partir del miércoles, 10 de junio, se están presentando “condiciones meteomarinas adversas asociadas al arribo de mar de fondo” en varios puntos del Pacífico colombiano.

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Eso quiere decir que se está presentando un oleaje largo y continuo, que se desplaza por el Océano Pacífico, generado por tormentas en el mar.

Son condiciones que perdurarán, posiblemente, hasta el viernes, 12 de junio. Debido a esa situación, habrá grandes olas en departamentos colombianos, con las cuales deben tener precaución las embarcaciones y quienes estén en los sitios costeros.

De acuerdo con la Dimar, la altura significativa del oleaje oscilará entre 1,8 y 3,0 metros, pero se pueden presentar valores superiores en aguas oceánicas, “especialmente en los sectores centro y sur de la cuenca del Pacífico colombiano”, lo cual corresponde a los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

“Estas condiciones podrían afectar la navegación de embarcaciones menores, las actividades de pesca artesanal y el desarrollo de actividades marítimas, costeras y recreativas”, señala la autoridad marítima.

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Su recomendación es que se extremen todas las medidas de seguridad, especialmente en las primeras 25 millas náuticas de la costa. Le pide especial cuidado a los bañistas para que no haya complicaciones.

De hecho, el último boletín del pronóstico del tiempo del Ideam indica que en el Pacífico se está presentando una velocidad del viento y una altura del oleaje por encima de lo usual para esta época.

Además, señala que en varios puntos de esa región se presentará lluvias de moderadas a fuertes este jueves y, en algunos lugares, habrá, incluso, tormentas eléctricas.

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