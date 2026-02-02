Tras años de espera, Minambiente adopta Plan de Manejo de la Ciénaga Grande de Santa Marta

Nueva Venecia, uno de los pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande de Santa Marta, luego de meses de la invasión de la planta "Hydrilla verticillata". Foto: Nicolás Achury González

Por medio de un comunicado, en la noche de este lunes 2 de febrero, el Ministerio de Ambiente anunció una noticia que muchas personas del sector ambiental estaban esperando: luego de una década de espera, decidió adoptar el Plan de Manejo para la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Según informa la cartera, encabezada por Irene Vélez, la decisión se tomó luego de concertar con autoridades ambientales nacionales y locales, así como con movimientos ciudadanos que han hecho esfuerzos por proteger este ecosistema, ubicado en el Caribe colombiano.

El plan, dice el Minambiente, “acoge las recomendaciones de la Asesoría Ramsar de 2016 y se consolida como una herramienta activa para la restauración de las conexiones del ecosistema, el mejoramiento de las prácticas comunitarias y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”.

En otra palabras, la construcción de esedocumento era una recomendación que había hecho la Convención Ramsar hace 10 años, luego de varias alertas por el estado en el que se encontraba la ciénaga, declarada como Humedal Ramsar en 1998.

La noticia llega en un momento difícil para la Ciénaga Grande. Pese a ser un ecosistema indispensable para las comunidades que palafíticas y para cientos de especies, ha enfrentado serios problemas en los últimos meses. Por un lado, la Hydrilla verticillata, una planta que no es nativa de Colombia, empezó a crecer raídamente sobre el agua, causando una disminución en los niveles de oxígeno y afectando a las especies de peces, alimento esencial para las comunidades.

Por otro lado, como denunciaba la profesora Sandra Vilardy de la U. de Los Andes en su última columna en El Espectador, la ciénaga Grande se ha convertido en un territorio en disputa, en el que actores armados están poniendo en jaque la seguridad del lugar y la vida de los pescadores.

“De acuerdo con la Defensoría, el escenario está marcado por la confrontación y coexistencia forzada entre el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El control territorial ejercido por estas estructuras no se limita a acciones armadas directas, sino que se expresa en restricciones a la movilidad, imposición de normas sobre el trabajo y captura de medios de subsistencia”, recordaba Vilardy, quien ha investigado y defendido la Ciénga Grande.

¿Qué dice el Plan de Manejo?

Según el Minambiente, el Plan de Manejo se basa en tres pilares. El primero es la “Conservación y restauración de las características ecológicas”, con el que se espera conservar y dar manejo a las especies para recuperar los ecosistemas degradados.

El segundo consiste en el “uso sostenible de los recursos naturales”, y el tercero en el “fortalecimiento de capacidades y medios de vida de las comunidades locales y de los grupos étnicos”, a través de la gobernanza ambiental y procesos de educación, participación, sensibilización y cultura ambiental.

“Este no es un punto final, es el punto de partida de acciones contundentes para recuperar y revitalizar el ecosistema desde el tejido social”, señaló la ministra Irene Vélez, a través del comunicado. “El esfuerzo del Gobierno y de las autoridades es importante, pero también lo es el compromiso de las comunidades, que permitirá conservar este territorio como un espacio vital”.

