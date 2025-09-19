Tratado de Alta Mar entrará en vigor tras ser ratificado por 60 países; falta Colombia

Tratado de alta mar es como se le conoce al Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés). Foto: Pixabay

El Tratado de Alta Mar, el cual busca proteger las aguas internacionales, ya tiene fecha para entrar en vigor: el 17 de enero de 2026. La noticia se dio a conocer luego de que 60 países ratificaran el tratado para que se convierta en ley internacional.

El tratado, conocido formalmente como Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, busca regular las actividades humanas en alta mar, es decir, aguas internacionales que están fuera de la jurisdicción de cada estado y que comprenden dos tercios del océano.

Este acuerdo plantea entre otros beneficios, la creación y el manejo adecuado de áreas marinas protegidas en alta mar para conservar y rescatar la biodiversidad albergada en el océano. También establece que cualquier actividad nueva en estas zonas debe estar sujeta a evaluaciones de impacto ambiental.

Su entrada en vigor se considera un hecho histórico, que “nos acerca a la construcción de una gobernanza de los océanos más sostenible, equitativa y justa”, menciona María José González-Bernat, Directora del Programa de Océano de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que ha participado en el proceso del tratado.

La República de Palaos fue la primera en ratificar el tratado el 22 de enero de 2024. Ese mismo año se sumaron solo 15 países más, entre estos Chile. A lo largo de este año, lo han ratificado otras 42 naciones, como España, Francia, la más reciente fue Sri Lanka, el pasado 16 de septiembre. Colombia, aunque firmó este acuerdo en septiembre de 2023, aún no lo ha ratificado.

En el caso de nuestro país, para ratificarlo es necesario que pase por el Congreso para donde se revisar los beneficios y las obligaciones que trae consigo la ratificación del Tratado.

De acuerdo con AIDA, más allá de la ratificación del tratado, es necesario que todos los países se adhieran al acuerdo, “ello garantizará la implementación efectiva del acuerdo, incluyendo el cumplimiento de sus objetivos de conservación y la participación de los países en sus beneficios”.

