Bomberos intentan controlar incendio forestal en Serranía del Perijá

Serranía del Perijá. Foto: Gobernación del Cesar

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En las últimas horas, la Gobernación del Cesar informó que equipos de emergencia trabajan para controlar un incendio forestal que se reportó en el municipio de Manaure Balcón del Cesar.

Según precisó la gobernación, la conflagración inició el pasado sábado 9 de agosto y, para la tarde de este domingo, continúa activa y afectando zonas de la Serranía de Perijá.

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“Desde la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres activamos la atención y articulamos el apoyo del Pelotón de Atención de Emergencias del Ejército Nacional – Bimoc, que en conjunto con bomberos de La Paz y Alcaldía de Manaure trabajan para controlar esta emergencia”, indicó.

Aunque tanto la extensión como la causa del incendio forestal no se han determinado de manera oficial, la Gobernación del Cesar hizo un llamado a la ciudadanía recordando que “una acción imprudente puede destruir en horas lo que la naturaleza tardó décadas en construir, nuestros bosques, nuestra fauna y nuestras fuentes de agua están en riesgo”.

A través de sus redes sociales, la representante a la Cámara (Pacto Histórico), Alexandra Pineda, aseguró que “la Serranía del Perijá arde y con ella se consume parte de nuestra riqueza natural más valiosa. Este incendio no es solo una emergencia: es un atentado contra la biodiversidad, contra las fuentes de agua que sostienen la vida y contra el derecho de las comunidades a un ambiente sano”.

El balance de los incendios forestales en Colombia

Entre el 16 de junio y el 6 de agosto de 2026 se han registrado 438 incendios forestales en 191 municipios de 19 departamentos del país. Así lo dio a conocer la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al presentar el balance de la actual temporada de menos lluvias. Las conflagraciones, indicó la entidad, han arrasado con cerca de 7.153 hectáreas de cobertura vegetal, han dejado a 11 personas heridas, 17 personas afectadas y cuatro familias damnificadas.

Según ha registrado la Sala de Crisis de la UNGRD, Tolima es el departamento que ha concentrado el mayor número de eventos, con 140 incendios forestales en 38 municipios. Le siguen Cundinamarca, con 89 eventos en 32 municipios, y Valle del Cauca, con 43 incendios en 21 municipios.

Durante la primera semana de agosto, se atendieron y liquidaron 98 conflagraciones. Los eventos activos y controlados han afectado aproximadamente 344 hectáreas, y Tolima continúa siendo el departamento con más incendios reportados en la última semana. Con corte a este 6 de agosto, nueve incendios forestales se mantienen activos en el país, y cuatro de ellos están controlados.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) subrayó que hay alerta roja por altas sensaciones térmicas en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Santander, Casanare, Vichada y Guainía, donde existe la probabilidad de que se presenten golpes de calor. También está vigente la alerta naranja en departamentos de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía, Amazonia e Insular por riesgo de agotamiento por calor e insolación.

“Ante este panorama, la UNGRD reiteró el llamado a las autoridades territoriales para fortalecer las acciones de prevención, activar sus planes de contingencia, mantener el monitoreo permanente de las zonas con mayor susceptibilidad y promover medidas de autocuidado para reducir el riesgo de incendios forestales y de afectaciones asociadas a las altas temperaturas”, se lee en el comunicado.

Por el momento, la entidad continuará con el seguimiento a la evolución de las condiciones climáticas y buscará garantizar “una respuesta oportuna ante las emergencias que puedan presentarse durante esta temporada de menos lluvias”.

Cabe recordar que el Gobierno, a través del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, declaró la situación de desastre de carácter nacional por 12 meses para enfrentar los riesgos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027. La primera orden del presidente Gustavo Petro ante la situación fue trasladar COP 4 billones del presupuesto nacional a la UNGRD para hacer frente a la emergencia.

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