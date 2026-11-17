Proyecto de bonos de carbono dividió a indígenas en Guianía: viene sentencia de la Corte C.
Por segunda vez en dos años, un proyecto de bonos de carbono de Masbosques vuelve a llegar a la Corte Constitucional. Indígenas de Guainía, que esperan el fallo, aseguran que la empresa negoció solo con un sector del resguardo y les negó el acceso a la información. Además, la empresa habría vendido los bonos antes de estar autorizada.
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