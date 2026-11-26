Los campesinos de las veredas Vallecitos y La Soledad, en Jericó, Antioquia, anunciaron la suspensión del plantón pacífico que mantenían desde hace más de diez días en defensa de su territorio y el medio ambiente. La decisión, comunicada este 26 de noviembre, responde a la preocupación de las comunidades por los hechos ocurridos el día anterior y por lo que consideran una falta de garantías para ejercer su derecho a la protesta.

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En un comunicado dirigido a la opinión pública, los habitantes señalaron dos situaciones que motivaron la decisión. Por un lado, denunciaron el uso desproporcionado del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que, según afirmaron, terminó afectando la salud de uno de sus compañeros. Por otro, mencionaron el homicidio de Juan Pablo Olivares, ocurrido el 25 de noviembre, que agravó la situación de inseguridad que, aseguran, vive el territorio.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció en la tarde de este jueves un Consejo Extraordinario de Seguridad para abordar los hechos, sumado a una recompensa de hasta COP 200 millones por información sobre los responsables. Organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos también se pronunciaron, rechazando el homicidio de Olivares. Aseguraron que los sucesos se dieron a altas horas de la noche, después de que se retirara la Fuerza Pública, la Personería, la Secretaría de Gobierno y la ciudadanía que estaba protestando pacíficamente.

"Sentimos que hoy no existen las garantías necesarias para ejercer nuestro derecho a la movilización pacífica, a la protesta y a la defensa del territorio y el medio ambiente", expresaron los campesinos en el comunicado más reciente. Las comunidades también defendieron el carácter pacífico de su movilización y señalaron que ningún ciudadano debería tener que poner en riesgo su integridad por ejercer sus derechos.

Aunque anunciaron su retiro del plantón, aclararon que esta decisión no significa que renuncien a sus reivindicaciones. "La suspensión de este plantón no significa que renunciemos a nuestras convicciones ni a la defensa de nuestro territorio", afirmaron. En ese sentido, reiteraron su disposición al diálogo, a la movilización pacífica y a participar en las decisiones que afectan a sus comunidades y su territorio.

"Nos vamos del plantón, pero no de la defensa de nuestro territorio", concluyeron en el comunicado, en el que también agradecieron a las personas y organizaciones que los acompañaron durante los días de protesta, en los que realizaron jornadas de oración, arte y encuentro.

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