Centro de Conservación de Manatíes del Caribe: así protegen a esta especie en Puerto Rico

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En Puerto Rico, investigadores, veterinarios, biólogos y voluntarios trabajan cada día en el rescate y conservación de los manatíes. El Espectador visitó este centro para conocer cómo funciona y por qué su labor es clave para proteger a esta especie y los ecosistemas acuáticos.

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Maribel Jaimes Salcedo

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