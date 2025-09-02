Cielo nublado y lluvias, este es el pronóstico del Ideam para el 2 de septiembre

Se esperan lluvias en varias partes del país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Después de una madrugada pasada por lluvia en varias partes del país, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para este 2 de septiembre.

“Durante el día de hoy se prevé abundante nubosidad en distintas zonas del territorio nacional, con lluvias de variada intensidad de forma generalizada. Las precipitaciones serán más significativas en las regiones Pacífica, Caribe, Amazónica, en el norte de la región Andina y hacia el oriente de la Orinoquía”, indicó la entidad en un comunicado.

En Bogotá, el Ideam prevé que durante la mañana se mantengan las condiciones con las que amaneció la ciudad: cielo nublado y tiempo seco, aunque no descarta lluvias en algunas zonas.

“En la tarde, se espera nubosidad variable, con lluvias de intensidad ligera a moderada en gran parte de la capital, especialmente hacia el occidente. La temperatura máxima estará cercana a 19 °C. En la noche, se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco, aunque podrían presentarse lluvias ligeras sectorizadas en la ciudad", dice el comunicado.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país

En Medellín, el Ideam espera que haya predominio de tiempo seco a lo largo del día. A pesar de esto, habrá cielo entre parcial y mayormente nublado, por lo que podrían presentarse lluvias hacia el final de la tarde o durante la noche. La temperatura máxima sería de 26 °C.

En el Valle del Cauca, Cali presentará un cuelo nublado, también con predominio de tiempo seco. “No se descartan algunas probables lluvias ligeras al finalizar la tarde o en la noche”, explica la entidad. La temperatura máxima esperada es de 30 °C.

Hacia el Caribe, Barranquilla presentará condiciones de nubosidad desde la mañana, que podrían traducirse en lloviznas intermitentes en la ciudad. La temperatura máxima sería de 32 °C. Cartagena presentará condiciones similares, con una temperatura máxima esperada de 31 °C.

En Bucaramanga, se espera que haya cielo entre parcial y mayormente nublado. Es posible que haya variación entre lloviznas y lluvias ligeras e intermitentes. Esto ocurrirá especialmente en la tarde y la noche. La temperatura máxima esperada es de 22 °C.

Finalmente, para Tunja, capital de Boyacá, el Ideam espera que haya cielo nublado y lluvias ligeras a lo largo del día. La temperatura máxima esperada será de 17 °C.

“Los mayores acumulados de precipitación se esperan en los departamentos de Córdoba, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Amazonas, Putumayo, Vichada, Casanare y Arauca. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo ligeramente nublado, con posibles lluvias de intensidad ligera”, concluyó el Ideam.

