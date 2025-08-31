Páramo de Santurbán: municipio de La Esperanza acuerda delimitación con el Minambiente

La Esperanza es el octavo municipio de Norte de Santander que logra concertar con el Gobierno. Foto: Minambiente

El municipio de La Esperanza, en Norte de Santander, concertó con el Gobierno la delimitación del Complejo de páramos jurisdicciones Santurbán-Berlín. Luego de un diálogo en la vereda Pata de Vaca, entre las comunidades de la región y el Ministerio de Ambiente, se lograron acuerdos sobre seis temas fundamentales: delimitación participativa, lineamientos de sustitución y/o reconversión de actividades, sistema de fiscalización, parámetros de protección de fuentes hídricas, instancia de coordinación y modelo de financiación.

De acuerdo con el Minambiente, la zona delimitada tiene una extensión de 28,05 hectáreas. Myriam Amparo Andrade, asesora jurídica del ministerio, expresó que con las comunidades se adelantó una conversación “en doble vía de preguntas y respuestas” y se pudieron “construir propuestas que permitieron alcanzar consensos en los seis temas de diálogo”.

En el encuentro participaron instituciones de orden nacional, así como la alcaldía municipal, la Procuraduría General de la Nación y actores ciudadanos. Allí, Huber Salcedo Vargas, concejal de La Esperanza, dijo que con el consenso aspira que “se logre el objetivo que todos buscamos: cuidar nuestros recursos naturales, nuestros páramos y nuestras fuentes hídricas”.

Uno de los puntos clave del acuerdo tiene que ver con los predios que se ubican dentro del área de páramo, pues, según comunicó la cartera, estos no serán objeto de expropiación ni de afectación patrimonial.

La Esperanza es el octavo municipio de Norte de Santander que logra concertar con el Gobierno. Cabe recordar que estos diálogos se enmarcan en las órdenes de la Corte Constitucional de su Sentencia T-361 de 2017, que tiene como objetivo avanzar en la delimitación de este ecosistema.

Para la cartera, la concertación con La Esperanza “reafirma que la delimitación participativa es una vía efectiva para proteger el ambiente sin desconocer los derechos de las comunidades que habitan estos territorios. Además, fortalece el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la gestión integral de los páramos en el país”.

