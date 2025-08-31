Declaran una nueva área protegida en La Guajira

El área alberga una gran biodiversidad, incluyendo especies importancia ecológica como el caimán aguja. Foto: Corpoguajira

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) anunció una nueva área protegida en el municipio de Dibulla. El consejo directivo de esta autoridad ambiental aprobó la declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Zona Costera de Humedales Matua, que se ubica entre las cuencas de los ríos Tapias y Caño Lagarto, el mar Caribe y la Troncal del Caribe.

El área protegida tiene 13.307,84 hectáreas de extensión y es hogar de 287 especies de aves, 28 de reptiles, 12 de anfibios y 53 de mamíferos. “La declaratoria se centra en la preservación de ecosistemas de manglar, bosque seco, playas arenosas y lagunas, así como en la protección de especies de gran importancia ecológica como las tortugas marinas y el caimán aguja”, comunicó Corpoguajira.

Con el DRMI Matua, además, se pretende garantizar la conservación de espacios sagrados para los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. También se busca fortalecer la sostenibilidad de los sistemas productivos locales, integrando prácticas tradicionales de las comunidades que viven en la zona.

Samuel Lanao Robles, director general de Corpoguajira, dijo que este es un “paso trascendental” en la consolidación de la red de áreas protegidas regionales de La Guajira.

“No solo salvaguardamos ecosistemas estratégicos y especies en riesgo, sino que también reconocemos la visión ancestral de nuestras comunidades indígenas, integrando la conservación con el desarrollo sostenible del territorio”, afirmó.

El funcionario agregó que en esta zona hay un potencial de recursos naturales que podrán ser protegidos a través de la declaratoria. La biodiversidad, además de contribuir al equilibrio de los ecosistemas, cumple funciones prácticas para la preservación, evitando al máximo la intervención humana; la restauración, para recuperar y rehabilitar áreas naturales degradadas; y en los usos de conocimiento, que se enfocan en la investigación, el monitoreo y la educación ambiental.

