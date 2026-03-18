Colombia liderará red de cooperación de áreas protegidas de América Latina y el Caribe

En Bogotá, el Consejo Regional de RedParques ha reunido a directores de áreas protegidas y delegados de 16 países. Foto: Parques Nacionales Naturales

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Colombia asumirá la coordinación de RedParques, un mecanismo de cooperación que integra a los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas de 23 países de América Latina y el Caribe. Su objetivo es mejorar la gestión de más de diez millones de kilómetros cuadrados en la región, atendiendo retos comunes en los territorios.

Desde el pasado 16 de marzo y hasta este viernes, 20 de marzo, en Bogotá se está llevando a cabo el Consejo Regional de RedParques, un espacio que ha reunido a directores de Parques y delegados de 16 países, con el fin de definir el rumbo estratégico de la región. El encuentro también ha contado con la participación de autoridades ambientales de alto nivel, representantes de la Unión Europea (incluido el embajador François Roudié), la FAO como Secretaría Técnica de la red, la UICN, EUROPARC y organizaciones de la sociedad civil.

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Además de abordar temas coyunturales, los países miembro definieron, por unanimidad, que Colombia encabezará esta articulación, sucediendo a Venezuela. El país “asume este liderazgo con más de 12 años de trabajo activo en la red, impulsando la subregión amazónica y fortaleciendo áreas clave como efectividad del manejo, sostenibilidad financiera y gestión marino-costera”, comunicó Parques Nacionales Naturales (PNN).

“Estoy muy feliz y agradecido por la elección y por el reconocimiento que implica esta responsabilidad”, Luisz Olmedo Martínez, director general de PNN. “De Venezuela hemos recibido la coordinación regional. Toda su dedicación es un ejemplo para nosotros y una especie de estándar que debemos mantener y ojalá superar”.

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Durante el encuentro en Bogotá también se pudo establecer una agenda común frente a la crisis por pérdida de biodiversidad, planteando soluciones conjuntas desde las áreas protegidas. Además, uno de los hitos del espacio fue la firma del Memorando de Entendimiento entre RedParques y EUROPARC Federation, que es la principal red europea de áreas protegidas. Se trata de un documento cuyo el objetivo es fortalecer la cooperación interregional en torno a la conservación, la gobernanza ambiental y la gestión sostenible de los ecosistemas.

“Este memorando representa una visión de largo plazo: una cooperación que nació de manera informal y que hoy se fortalece con el apoyo de las Agencias de Naciones Unidas. Nuestro propósito es robustecer nuestros parques ante los desafíos emergentes y, desde una visión que privilegia la vida, aportar a la esperanza de la sociedad a través de la conservación de la biodiversidad”, mencionó Olmedo.

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Para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, representado por su Directora de Cooperación Internacional, Laura Patricia García Mejía, este acuerdo abre oportunidades para articular esfuerzos de protección de la Amazonia, así como otros ecosistemas estratégicos. García, en suma, resaltó la importancia de las áreas protegidas para la resiliencia climática, el cuidado del agua y el bienestar los pueblos indígenas.

Por su parte, Alberto Arroyo, delegado de EUROPARC, afirmó: “Iniciamos una cooperación ambiciosa centrada en el intercambio de nuevas tecnologías de monitoreo y modelos innovadores de turismo sostenible. Nuestro objetivo es trabajar de la mano con las comunidades locales para que la protección de la naturaleza surja de quienes habitan el territorio”.

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