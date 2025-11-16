Colombia logra que le den USD 100 millones en la COP30 para la transición energética

En la COP30 están reunidos representantes de más de 190 países. Foto: Raimundo Pacco - COP30

El Ministerio de Ambiente informó que, en la COP30 de cambio climático, en Brasil, Colombia fue seleccionada como el primer país beneficiario de la región para recibir USD 100 millones (dólares) de The Journey Fund para llevar a cabo proyectos de transición energética justa.

Según indicó Irene Vélez, ministra encargada, a través de un comunicado, el dinero será de gran ayuda para sacar adelante proyectos que ya están formulados. “En nombre del Gobierno, agradecemos este esfuerzo; estamos seguros de que es el inicio de un camino que nos permitirá materializar la transición energética justa”, señaló Vélez.

El anuncio fue hecho por Dylan Malloy, director de Bridging Ventures, junto con Andrés Mogro, de Fundación Avina; Alex Rafalowicz, director de la Iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, y Andrés Patiño, líder en nuevos negocios de Fenoge.

De hecho, un par de semanas antes de la COP30, varios socios ya habían anunciado su compromiso con la creación de este fondo que, como se lee en su página web, aprovecha la experiencia en “inversiones de impacto y sostenibilidad para generar rentabilidades atractivas y mejores resultados sociales, ambientales y económicos”. Por ahora, se centra en mercados emergentes que están en América Latina y el Caribe, Oriente Medio y África, y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.

Como señala esa cartera en el boletín, el anuncio se hizo, precisamente, en el lanzamiento del fondo que, en palabras resumidas, es “un vehículo de financiamiento innovador que busca movilizar alrededor de USD 200 millones para fortalecer la acción climática global”.

La idea es que, además de movilizar inversión, genere empleo e impulse “la innovación en los territorios más vulnerables”. De acuerdo con el Minambiente, esa suma ayudará a articular el “esfuerzo de ministerios, la banca de desarrollo, la cooperación internacional y aliados filantrópicos”.

Así mismo, el objetivo es que Colombia sea una suerte de piloto, del que salgan aprendizajes para otras naciones del llamado Sur Global que reciban dinero del fondo en el futuro.

La COP30 continuará esta semana en la ciudad de Belém, en la Amazonia brasilera, donde se espera que avancen las negociaciones. Una de las metas más esperadas es las bases de una La hoja de ruta para la salida de los combustibles fósiles.

