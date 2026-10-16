Colombia y Armenia lanzan estrategia para acelerar la recuperación de especies

La iniciativa, llamada CARES (Coalición de Acción para la Recuperación de Especies Amenazadas), busca fortalecer la cooperación internacional “y pasar de los compromisos a acciones concretas que permitan recuperar sus poblaciones de forma…

Este viernes, 16 de octubre, el gobierno nacional dio a conocer la nueva estrategia que lanzaron junto al gobierno de Armenia para la recuperación de especies amenazadas. La coalición contará con la participación de 16 países que trabajarán para la recuperación de las especies en su hábitat silvestre.

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La iniciativa, llamada CARES (Coalición de Acción para la Recuperación de Especies Amenazadas), busca fortalecer la cooperación internacional “y pasar de los compromisos a acciones concretas que permitan recuperar sus poblaciones de forma duradera”, afirmó Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente.

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Según el ministerio, CARES reúne a los gobiernos para elevar la ambición y acelerar las acciones encaminadas a alcanzar una de las metas del Marco Global de Biodiversidad. Se trata de la meta 4 que establece adoptar medidas urgentes para detener las extinciones causadas por las actividades humanas y reducir el riesgo de extinción antes de 2030.

“La Meta 4 es un compromiso que ya hemos asumido. Ahora debemos identificar las prioridades nacionales y apoyar el trabajo que permitirá recuperar esas especies. La recuperación es posible y los gobiernos tienen la responsabilidad de contribuir a hacerla realidad”, dijo el ministro de ambiente de Armenia, Hambardzum Matevosyan.

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Para hacerlo, los 16 países participantes “pueden recurrir a los conocimientos especializados en recuperación de especies para identificar aquellas que necesitan asistencia específica adicional a la protección de sus hábitats y avanzar de manera medible hacia su recuperación”, explicó el ministerio colombiano.

Armenia y Colombia serán los copresidentes de CARES, dando continuidad a sus funciones como presidentes de la COP17 y la COP16 (que se celebró en Cali). Reverse the Red, una alianza mundial para la acción cofundada por la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN y la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, ejercerá la secretaría de la coalición y ayudará a los gobiernos participantes a coordinar su trabajo y aprovechar los conocimientos especializados en recuperación de especies.

Los otros países participantes serán Belice, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, Ecuador, Fiyi, Madagascar, México, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Reino Unido y Vanuatu.

“Es necesario acelerar las acciones en los gobiernos, las empresas y la sociedad, y esta coalición de gobiernos está dando un gran ejemplo al convertir los compromisos en avances medibles para las especies”, sostuvo Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Evitar la extinción no es suficiente. El verdadero reto es recuperar las especies en sus hábitats naturales.



Por eso, desde nuestra #AgendaABC de la #PatriaMilagro, lanzamos junto a Armenia, @BezosEarthFund y @rewild, una coalición de 16 países para convertir los compromisos en… pic.twitter.com/q47XjBuegN — Fabio Arjona (@fabio_arjona) October 16, 2026

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