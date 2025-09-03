¿Cómo estará el clima este miércoles? Esto dice el pronóstico del Ideam

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó su pronóstico del clima para Bogotá y las principales ciudades del país este miércoles 3 de septiembre. De acuerdo con la entidad, gran parte del territorio nacional tendrá cielo nublado, aunque no se descartan lluvias en el norte y centro de la región Andina, así como en el centro y oriente de la Amazonía.
“Las lluvias más fuertes son probables en sectores de Chocó, Valle del Cauca, occidente y norte de Cauca, norte de Nariño, occidente y norte de Antioquia, norte de Santander, norte y oriente de Vichada, oriente de Guainía, sur y oriente de Vaupés, así como en áreas puntuales del sur de Córdoba, sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, sur de Magdalena, norte y centro de Cesar, sur de Santander, sur de Cundinamarca, y norte y oriente de Amazonas”, explicó el Ideam, a través de un comunicado.
En el mar Caribe se pronostica una nubosidad variable acompañada de lluvias dispersas, con mayor intensidad en las zonas central y occidental. En la mayor parte de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará un tiempo seco, aunque podrían presentarse lloviznas.
🌥️El clima en Bogotá
En la mañana de este miércoles, se espera principalmente un tiempo seco, con posibilidad de lluvias en zonas del oriente y sur de la capital del país.
“Hacia la tarde se prevé incremento de la nubosidad, con probabilidad de lloviznas o lluvias sectorizadas, principalmente en el norte, oriente y sur de la ciudad. La temperatura máxima podría superar los 19 °C", explica el Ideam. “Finalmente, durante la noche se anticipan condiciones mayormente secas con un cielo nublado, con la posibilidad de lloviznas en áreas del sur y oriente”.
Este es el pronóstico para las principales ciudades del país:
• Cali: Se prevé nubosidad variable, con probabilidad de lloviznas o lluvias esporádicas al final de la tarde y durante la noche. (T. máx.: 30 °C).
• Barranquilla: Durante gran parte de la jornada se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado con tiempo seco, y probabilidad de lluvias en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C),
• Medellín: Se espera cielo entre parcial a mayormente nublado, con lloviznas o lluvias intermitentes a lo largo del día. (T. máx.: 28 °C),
• Cartagena: Nubosidad variable, con posibles lloviznas en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde. (T. máx.: 31 °C),
• Tunja: Predominará el tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado, aunque en la tarde podrían registrarse lloviznas o lluvias ligeras esporádicas. (T. máx.: 17 °C),
• Bucaramanga: Condiciones mayormente nubladas con presencia de lloviznas y lluvias intermitentes, más intensas hacia la tarde y en la noche. (T. máx.: 27 °C),
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜