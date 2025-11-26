Las plumas que ayudan a este macho a conquistar, también lo vuelven un poco ciego al mundo

Los hallazgos revelan que las plumas craneales de los faisanes dorados ( C. pictus ) y Lady Amherst ( C. amherstiae ) machos restringen significativamente su campo visual en relación con las hembras. /Getty Foto: Getty Images - Kevin Schafer

Es posible que todos hayamos escuchado en clase o en algún programa de ciencia, que en muchas especies de aves los machos atraen a las hembras mostrando sus plumas. Es lo que los científicos conocen como “rasgo sexualmente seleccionado”: una característica que ha evolucionado porque aumenta las probabilidades de un individuo de atraer pareja, aunque no necesariamente le ayude a sobrevivir. En los faisanes Chrysolophus, un género de aves conocidos por su plumaje colorido y ornamentado, originarios de Asia, ese rasgo es la ornamentación de las plumas craneales. Los machos tienen plumas llamativas en la cabeza (colores, formas, mechones) que llaman la atención de las hembras.

Sin embargo, esa característica, valiosa sexualmente, puede ser un grave problema en otros ámbitos. Una investigación publicada en Biology Letters señala que las plumas ornamentales en la cabeza de los faisanes machos Chrysolophus, que los hacen más atractivos para las hembras, reducen su campo visual. Esto significa que, aunque estas plumas les ayuden a atraer pareja, limitan su capacidad de ver, lo que podría complicar la detección de depredadores y el movimiento seguro. El estudio muestra diferencias de hasta 30° en faisanes dorados y 40° en Lady Amherst entre machos y hembras, un efecto que no se había documentado en otras especies de aves relacionadas.

Cuando se menciona que hay diferencias de hasta 30°, se está hablando de los grados del campo visual de los faisanes, es decir, del área que pueden ver sin mover la cabeza.

En las aves, el campo visual incluye lo que pueden percibir hacia los lados, arriba y abajo, y es importante para detectar depredadores, encontrar alimento y moverse con seguridad. En el caso de los machos de faisán dorado, estudiados en la investigación, las plumas ornamentales en la cabeza bloquean parte de la visión, reduciendo su campo visual en hasta 30° en comparación con las hembras. Por ejemplo, si la hembra puede ver 180° hacia arriba y alrededor, el macho solo alcanza a ver 150° en la misma dirección, porque las plumas le obstruyen parte de la vista. Los científicos creen que se trata del primer caso documentado de un rasgo sexualmente seleccionado que limita la visión en aves.

Los investigadores trabajaron con cuatro especies de faisanes: Lady Amherst, dorados, plateados y verdes, incluyendo machos y hembras para poder comparar entre sexos. En total se estudiaron 11 aves. Aunque el número de individuos es pequeño, estudios previos muestran que este tamaño puede representar a cada especie, ya que las mediciones del campo visual son consistentes entre los individuos. Las aves fueron medidas cerca de sus aviarios (lo que significa que los faisanes estudiados no estaban en estado salvaje, sino en aviarios de criadores o coleccionistas privados), y devueltas rápidamente, pasando como máximo 80 minutos fuera de su entorno para minimizar el estrés de los animales.

Para medir qué podían ver las aves, se utilizó una técnica llamada “reflejo oftalmoscópico”. Cada ave se colocó en una cuna de espuma, asegurada con cintas para mantener el cuerpo estable, mientras que la cabeza se posicionó con un soporte que reproducía su postura natural. La especie de “cuna” se montó en un trípode dentro de un aparato de medición del campo visual, y se realizaron correcciones fotográficas para tener en cuenta la forma del pico y la posición de los ojos. Se midieron los límites del campo visual en distintos ángulos, desde ligeramente detrás de la cabeza hasta por debajo del pico, evaluando especialmente la zona binocular y las áreas ciegas delante y detrás de la cabeza.

Aunque el estudio sugiere que las plumas ornamentales de los machos limitan su campo visual, no se sabe aún cómo esto impacta su comportamiento en la naturaleza, como la búsqueda de alimento o la detección de depredadores. Los faisanes estudiados estaban en colecciones privadas, donde la comida y la seguridad están garantizadas, por lo que los efectos observados sobre la visión no necesariamente reflejan las dificultades que tendrían en libertad.

