Pasó varios años por fuera de la ciudad. Estudió artes plásticas, se convirtió en mamá y decidió regresar hace seis años a Montería. “Quería mostrarle a mi hija los maíces de colores que conocí en mi infancia, pero ya no los encontramos por ninguna parte”.

Durante su infancia en Montería, Córdoba, Jennifer Medina recuerda lo fácil que era encontrar maíces criollos en cada esquina. Envueltos, arepas, sopas y bebidas elaboradas a partir de 35 variedades de maíces amarillos, rojos, morados y negros.

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La crisis empezó hace más de una década, recuerda Guadis de Jesús Muslaco, miembro de la comunidad Bugre, en el resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, al norte de Córdoba. Su familia se dedica a la protección de semillas nativas desde la década de 1990 y ha visto la disminución del maíz criollo en su región.

Con manualidades y artes plásticas, promueven la protección de las semillas entre las nuevas generaciones. Foto: Cortesía Jennifer Medina

“Dejaron de cultivarlos porque ya no tenían ningún valor comercial”, explica Guadis. En 2010, cuando inició la certificación de semillas en Colombia y la entrada masiva de semillas extranjeras al país, las cosechas de maíz empezaron a verse de un mismo amarillo pálido. “Ahí empezamos a ver que las semillas se estaban perdiendo”, añade.

Desde su resguardo, en 2019, la familia de Guadis decidió reactivar el trabajo que iniciaron sus padres hace más de 30 años. De las 35 semillas que conoció Medina durante su infancia ya solo quedaban 17. “Reunimos a las familias y empezamos a buscar formas de incentivar el cultivo de maíces criollos”, dice. Querían rescatar la diversidad que quedaba.

Pero para hacerlo se encontraron varios obstáculos en el camino. El maíz criollo no tenía un mercado al que pudieran vender las cosechas y conservar las semillas en un resguardo sin energía eléctrica estaba amenazando a las variedades que todavía sobrevivían.

El renacer del maíz criollo

Casa de semillas de la comunidad Bugre, en San Andrés de Sotavento. Foto: Cortesía comunidad

Guadis estima que hay alrededor de 45 platos tradicionales, parte fundamental de la alimentación del pueblo indígena zenú, que se preparan a partir de los maíces criollos. En su resguardo también se cosecha arroz, yuca y hortalizas, todo a partir de semillas nativas.

Desde 2019, en la zona rural de San Andrés Sotavento hay una casa de semillas en la que se resguardan miles de semillas listas para la cosecha. “Las personas saben que aquí pueden encontrar las semillas. Vienen a pedirlas y les damos, por ejemplo, diez libras de semilla para su cultivo. La condición es que, luego de la cosecha, nos traigan cinco libras adicionales de semilla”, cuenta Guadis. Así garantizan que las semillas se sigan reproduciendo.

Son semillas, como explica Medina, que no se fumigan y no se les añaden químicos. “Están limpias”, dice Guadis. Así lo han hecho tradicionalmente durante décadas y fue esta práctica la que les valió para ser reconocidos en 2010 como uno de los territorios libres de transgénicos y como una de las áreas claves para la producción de alimentos en Colombia, según el Ministerio de Agricultura.

En esa misma declaratoria se reconoció que la presencia de semillas modificadas genéticamente y de las presiones del mercado ponían en riesgo la conservación de una gran cantidad de semillas nativas que no solo son fundamentales para la tradición indígena zenú, sino que tienen el potencial de proteger a regiones como esta ante una posible escasez de alimentos ocasionada por el cambio climático.

Como parte de los incentivos para producirlas, Guadis y su familia empezaron a contactar a restaurantes y hoteles que quisieran comprarles parte de sus cosechas. “Hoy llevamos a Bogotá y a una gran parte del país. Tenemos un mercado pequeño, quisiéramos expandirnos, pero actualmente nos funciona”, señala. Aunque la mayoría de las familias cultivan para su propio consumo, desde la casa de semillas compran los sobrantes de cada cosecha para venderlos.

Al ser semillas poco comunes, además, “podemos pagar dos o tres veces más de lo que se les suele pagar a las personas por una cosecha”, apunta Guadis. Así garantizan la sostenibilidad de las 150 familias que hoy hacen parte del proyecto, y que ya incluyen a población campesina externa al resguardo.

Energía solar para los guardianes de semillas

Jennifer Medina conoció el trabajo de los guardianes de semillas de San Andrés de Sotavento hace poco más de tres años. Después de volver a Montería y no encontrar los maíces de colores que le prometió a su hija, empezó a buscar quién los guardaba en el departamento y llegó hasta la familia de Guadis.

“Aunque ellos estaban guardando las semillas para las nuevas generaciones, ocurría algo que pasa en todo el campo colombiano: las nuevas generaciones no se estaban dando cuenta de la importancia que esas semillas tenían”, recuerda Medina. Así nació una iniciativa que ella ha liderado y a la que se han sumado otros artistas que visitan el resguardo para promover el cuidado de las semillas entre los más pequeños.

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Foto: Cortesía Jennifer Medina

Foto: Cortesía Jennifer Medina

Foto: Cortesía Jennifer Medina

Han llevado obras de teatro, manualidades y cine hasta San Andrés de Sotavento. “No llevamos nada de comida desde la ciudad. Tratamos de que todo se haga con los productos del resguardo, para que los niños y las niñas entiendan la importancia de lo que allí están cuidando”, asegura Medina.

Hoy, muchas personas del resguardo se consideran “embajadores del maíz”, cuenta la artista, y a veces compiten por demostrar quién se sabe más nombres de variedades de semillas. Guadis, sin duda, es uno de esos. “Tenemos maíz negrito, maíz azulito, maíz cariaco rojo, cariaco rayado, cariaco amarillo, ojo de gallo, sangre toro, maíz panó, maíz berrendo, maíz familia, maíz Cuba, maíz tacaloa, tuza blanca, maíz blanco tucita, en fin”, dice el guardián de las semillas tras repasar casi todas las variedades.

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Pero el trabajo de los artistas en la casa de semillas no ha sido solo este. “Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que la casa de semillas no tenía luz”, cuenta Medina. De las miles de semillas que guardaban allí, se perdía alrededor del 60 % anualmente, afirma Guadis. La humedad, los hongos y las plagas, como el gorgojo, terminaban afectando a una gran parte de sus reservas, que no servían para los siguientes cultivos.

Junto a Medina, la familia se contactó con la ONG Give Power, que llevó hasta San Andrés de Sotavento un sistema de generación de energía solar que hoy alimenta la casa de semillas. “Ahora tenemos refrigeradores y eso nos ayuda a que la semilla se mantenga sana por mucho más tiempo”, señala el guardián de las semillas.

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Además, las familias que viven cerca de la casa de semillas ahora “vienen a cargar sus celulares, los niños la utilizan para hacer tareas y eso nos permite tener una mejor calidad de vida”, añade Guadis.

Hoy, su preocupación es que puedan mantener vivas las 17 variedades de maíz que hay en su territorio, y otras 10 semillas nativas más de arroz, yuca, hortalizas y otros cultivos. “Queremos expandir nuestro mercado”, dice, para poder sumar a más campesinos a la tarea de resguardar las semillas nativas de Córdoba.

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