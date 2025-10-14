Conozca cuándo será el último cierre del Tayrona en 2025

El Parque Tayrona está ubicado en el Caribe colombiano. Foto: Parques Naio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Parques Nacionales Naturales de Colombia, por medio de un comunicado, anunció que el último cierre que se realizará durante 2025 en el Parque Tayrona, ubicado en el Caribe colombiano, será de 15 días. En este tiempo, “el área protegida prioriza el descanso de sus ecosistemas y la integración social”, precisó la entidad.

(Lea: El mundo está cruzando el primer punto de inflexión climática con muerte de corales)

Respira Tayrona, que irá del 19 de octubre al 2 de noviembre, es la estratagia con la que pueblos indígenas y guardaparques buscan cuidar el territorio. “A este tiempo de respiro, las comunidades indígenas lo denominan Nabbatashi, haciendo referencia a la época de renovación de la naturaleza, cuando los árboles reverdecen, llegan las aves migratorias y se presenta la anidación de tortugas", describió la entidad.

Durante estos días, explicó Parques, se realizará el Encuentro de Historia y Cultura, un espacio de integración comunitaria en el que se fortalece la valoración social del Parque. Este año, que es la sexta edición del evento, se desarrollará bajo la temática “Restaurando la historia”.

(Puede ver: En fotos: se cubrió de flores el desierto de Atacama y así quedó registrado)

El objetivo es que, además de impulsar la conexión de los pueblos indígenas con su territorio ancestral, se fortalezcan acciones como el monitoreo e investigación de fauna y flora, la implementación de estrategias de seguridad para los visitantes, y el manejo, la prevención y el control del área protegida.

Tras este cierre, Parques Nacionales Naturales invita a las personas a que se sumen a la conservación de este ecosistema y a visitar otros puntos turísticos de la región. “Extendemos la invitación a explorar otros atractivos del corredor turístico Tayrona, donde también podemos contribuir al fortalecimiento de la cadena de valor de esta relevante actividad económica para la región”, añadió Carlos Vidal, el Director Territorial Caribe.

(Le puede interesar: Las fotografías ganadoras del premio “Ocean Photographer of the Year” 2025)

Cabe recordar que el Parque Tayrona hace parte del territorio ancestral y espiritual conocido como la Línea Negra, que comprende los espacios sagrados de los cuatro pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta: Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo.

Para la cosmovisión de estos pueblos, “el parque es un tejido de sitios interconectados espiritual y energéticamente mediante hilos invisibles que permiten la expresión de la vida material en la naturaleza”, según señaló la entidad.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜