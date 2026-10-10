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Construyen en Alemania la turbina eólica más alta del mundo: mide 365 metros

La turbina, construida en una antigua región minera, gira a 300 metros de altura. La compañía detrás del proyecto asegura que podrá producir el doble de energía que una convencional.

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Redacción Ambiente
La torre eólica de gran altitud GICON aprovecha los vientos más fuertes y constantes de las capas superiores de la atmósfera.
Cabe señalar que la cifra de 365 metros se mide hasta la punta de las aspas; el buje, que es el centro del rotor, quedó a 300 metros.
Foto: Rainer Weisflog/IMAGO

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A finales de septiembre, la empresa alemana GICON terminó en Alemania la construcción de una torre eólica de 365 metros de altura, más alta que la Torre Eiffel. Está ubicada entre Berlín y Dresde, y según la compañía, es la turbina eólica más alta del mundo y la segunda estructura más alta de Alemania.

La torre está ubicada en Schipkau, en la región de Lusacia y es un piloto encargado por la Agencia Federal para la Innovación Disruptiva de Alemania (SPRIND). De acuerdo con GICON, esta zona fue un importante centro de minería de carbón que en los últimos años le ha apostado a las energías renovables. GICON explica que estas torres de mayor altura permiten generar energía eólica adicional sin necesidad de abrir nuevas zonas para parques eólicos.

Cabe recordar que la altura de la torre de una turbina eolíca promedio es de entre 80 y 150 metros de alto, por lo que se tuvieron que implementar métodos de construcción diseñados para llegar a altas alturas.

“La torre eólica de gran altura GICON es una torre telescópica de celosía terrestre. Su diseño permite alturas de buje de hasta 300 metros, superando así las limitaciones de la tecnología convencional de torres y grúas. La turbina se monta primero a una altura de fácil acceso y luego se eleva hasta su posición final junto con la torre interior. Según las mediciones actuales, una vez en funcionamiento, la torre eólica de gran altura podrá producir más del doble de energía que una turbina terrestre convencional comparable”, asegura la compañía en su página web.

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La construcción tuvo algunos retrasos, en particular por condiciones meteorológicas que dificultaron la instalación. La puesta en operación oficial está prevista para noviembre.

La planta piloto tendrá una potencia nominal de 3,8 megavatios (MW), y la empresa prevé que las siguientes superen los 7 MW. El objetivo es comenzar la producción en serie a inicios de la próxima década, y según GICON, en los parques eólicos que ya existen en Alemania se podrían instalar hasta 4.000 torres de este tipo.

“La torre eólica de gran altura GICON libera potencial eólico adicional sobre las áreas existentes y permite ampliar los parques eólicos para incluir un segundo nivel de aprovechamiento, a mayor altura. Esto posibilita una mayor producción de energía en la misma superficie. Además, esta nueva tecnología permite desarrollar regiones no aptas para la energía eólica convencional”, indica la compañía.

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Por Redacción Ambiente

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