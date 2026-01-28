¿Continuarán las lluvias en Bogotá este miércoles, 28 de enero? Esto dice el Ideam

Durante la tarde y la noche lloverá en varias localidades de Bogotá. Foto: El Espectador - José Vargas

La última semana de enero ha estado caracterizada por varios aguaceros en diferentes regiones del país y en Bogotá. Aunque en las mañanas ha prevalecido el tiempo seco, en las tardes y en las noches ha habido lluvias intensas en varias localidades de la capital. ¿Continuará esta situación este miércoles, 28 de enero?

Según el último boletín del pronóstico del tiempo del Ideam, lo más probable es que sí. Posiblemente, en varios sectores habrá precipitaciones, así que es mejor que salga con el paraguas bajo el brazo.

De acuerdo con la entidad, en la mañana se prevé que haya cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque es posible que haya lluvias ligeras al oriente y sur de la ciudad.

Sin embargo, en horas de la tarde se esperan lluvias de “variada intensidad”. ¿Dónde? Especialmente en las localidades de Suba, Fontibón, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Santa Fe. La temperatura máxima será de 19° C.

¿Lloverá en otras regiones?

El Ideam es claro: habrá lluvias e, incluso, tormentas eléctricas en varias regiones de Colombia: en el sur de Bolívar y de Córdoba, al norte y oriente de Chocó, al norte y sur de Valle del Cauca, Cauca, al norte y oriente de Nariño, al occidente de Norte de Santander y al nororiente y suroriente de Santander.

Lo mismo sucederá en Antioquia, Caldas, norte de Risaralda, Quindío y Boyacá, norte y sur de Tolima, Huila, el suroriente y el norte de Cundinamarca, el noroccidente y sur de Meta, el oriente y el sur de Vichada, Guainía, el noroccidente de Guaviare, el oriente de Vaupés, el occidente y el oriente de Caquetá y Putumayo y Amazonas.

En La Guajira, en el norte y sur de Cesar, en Magdalena, Sucre y Atlántico y el occidente de Arauca y Casanare también lloverá pero en menor intensidad.

¿Cuál es el pronóstico para las principales capitales?

Barranquilla: Tendrá un cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. La temperatura máxima será de 33 °C.

Cartagena: También tendrá un cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. La temperatura máxima será de 33 °C.

Medellín: Según el Ideam, en la mañana tendrá condiciones similares a Barranquilla y Cartagena, aunque en la tarde y en la noche puede haber lluvias. La temperatura máxima será de 25 °C.

Tunja: “Se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la mañana. Durante la tarde y noche se prevén probables lluvias de variada intensidad con cielo mayormente nublado”, indica el Ideam. También es posible, dice, que haya tormentas eléctricas. La temperatura máxima será de 17 °C.

Bucaramanga: En la capital de Santander habrá lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada. La temperatura máxima será de 25 °C.

Cali: En la mañana y en la tarde puede haber lluvias e, incluso, tormentas eléctricas. La temperatura máxima será de 27 °C.

