“Un registro excepcional”: reportan, por primera vez, a un puma en el sur del Tolima

Este es el primer registro de este felino en las montañas y serranías del sur del Tolima. Foto: Cortolima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace unos días, Los Rupícolas, un grupo de monitoreo comunitario conformado por habitantes del sur del Tolima, se llevó una sorpresa al revisar las cámaras trampa que han ido instalando de la mano de la autoridad ambiental del departamento.

En la pantalla de uno de los dispositivos vieron aparecer a un gran animal, con “una figura musculosa y esbelta, así como su cabeza pequeña con orejas redondeadas”, como lo describió la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) a través de un comunicado.

Tras compartir las imágenes con los profesionales de la autoridad ambiental, los habitantes de San Antonio constataron que se trataba de un puma (Puma concolor), el segundo felino más grande del continente americano. Este es el primer registro de este felino en las montañas y serranías del sur del Tolima.

Su presencia, señalaron desde Cortolima, es un buen indicador de la salud y las condiciones de conservación de su hábitat. Así mismo, Fernando Poveda, licenciado en Biología y Química de la Subdirección de Planificación Ambiental de la autoridad ambiental, hizo un llamado a la comunidad para recordar la importancia de la conservación y protección del puma, al ser clave en la cadena trófica y el equilibrio de los ecosistemas andinos. El funcionario también recordó que la cacería de estos animales está prohibida.

La autoridad ambiental recordó que en el departamento del Tolima se han registrado cinco de las siete especies de felinos que tienen como área de distribución nuestro país: jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), jaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), ocelote (Leopardus pardalis) y tigrillo (Leopardus tigrinus).

Con el fin de prevenir posibles conflictos entre este felino y los humanos, Cortolima recordó las recomendaciones que existen al respecto. En primer lugar, pidió no dejar alimentos o residuos que puedan atraer al animal cerca de áreas habitadas.

También solicitó respetar los corredores ecológicos para que el puma tenga espacios naturales seguros donde vivir y, en caso de avistar un individuo herido o en peligro, reportar el caso a través de la línea de rescate de la autoridad ambiental: 3186322529.

Finalmente, la entidad invitó a las comunidades a seguir participando de los procesos de sensibilización en donde se aborda la importancia del puma y la convivencia segura con la fauna silvestre.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜