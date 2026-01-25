Reportan avistamiento de un hipopótamo en Barrancabermeja: es el segundo desde diciembre

(Imagen de referencia). El individuo avistado recientemente en la vereda Cuatro Bocas pesaría más de una tonelada. Foto: Felipe Villegas - Instituto Alexander von Humboldt

Carlos Guerrero, propietario de la finca Los Pinos, en la vereda Cuatro Bocas del corregimiento El Centro de Barrancabermeja, Santander, se llevó una sorpresa a mediados de enero de este año.

Durante la noche del 19 de enero, Luis Alfredo, primo de Guerrero y quien vive en la finca, se alertó luego de escuchar varios ladridos de perros alrededor del predio. Al salir, Luis Alfredo vio un hipopótamo, una especie exótica invasora en nuestro país que puede superar la tonelada de peso.

“El animal duró como tres días en una represa que tenemos al lado del corral. Es una lagunita honda, con agua tranquila, y desde ahí solo se le veían las orejas o los ojos”, le contó Guerrero al medio regional Vanguardia.

El hombre también resaltó que “el riesgo es real, porque es un animal territorial y uno puede toparse de frente y que lo ataque a uno”. Ante la denuncia de la comunidad, la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja, la Corporación Autónoma Regional y la Policía Ambiental adelantaron una visita técnica a la zona.

Antes de la visita, el secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, señaló que el individuo avistado en Cuatro Bocas sería el mismo que fue visto en la vereda Caño Rasquiña, también de Barrancabermeja, a mediados de diciembre del año pasado.

Al respecto, Granados aseguró tras el reciente avistamiento que “es un comportamiento exploratorio de la especie. Ya no se le ha visto en Opón y ahora aparece en esta finca rural. Lo que se puede evidenciar es que se trata de un hipopótamo adulto, con un peso estimado superior a una tonelada, lo que representa un riesgo potencial para la población”.

Granados señaló que las medidas a implementar deberán ser coordinadas con el Ministerio de Ambiente y le recordó a la comunidad que, en caso de avistar a uno de estos animales, se alejen de la zona y reporten a las autoridades ambientales.

Como contamos en este reportaje a finales de noviembre del año pasado, para octubre de 2022 se tenía certeza de que en el país había 169 hipopótamos, pero la estimación de la población de estos animales se calculaba entre los 181 y los 215.

De no adelantar ningún tipo de manejo, advierten investigadores del Instituto Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional, quienes elaboraron uno de los estudios más completos sobre la especie, los hipopótamos superarán los 1.000 individuos en el año 2035.

Aunque existe un Plan de Manejo para hacerle frente a la invasión que suponen estos animales, este solo menciona las medidas que se han contemplado, pero no reporta plazos específicos ni detalla prioridades.

Según nos contó Natalia María Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, la prioridad para la cartera es traslocarlos, es decir, enviarlos a otros lugares.

Aunque han estado adelantando conversaciones con Ecuador, Perú, Filipinas, India, México, República Dominicana, Chile y Sudáfrica, hasta el momento, “no hemos tenido una respuesta oficial para autorizar el ingreso de estos individuos”, señaló Ramírez.

