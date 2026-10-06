“Específicamente, se prevén probables lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas sobre el área marítima, insular y de litoral del Pacífico y Caribe colombiano en inmediaciones del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Ciénaga…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes, 6 de octubre, en el que se espera una abundante nubosidad y probables lluvias intensas en amplios sectores del territorio nacional.

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¿Continuarán las lluvias en Colombia? Este es el pronóstico del Ideam para este martes

“Específicamente, se prevén probables lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas sobre el área marítima, insular y de litoral del Pacífico y Caribe colombiano en inmediaciones del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Ciénaga Grande de Santa Marta y de los golfos de Morrosquillo y Urabá”, precisó la entidad.

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Para el caso de la región andina, se prevén posibles lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas dispersas en sectores del norte, occidente, centro, sur y oriente de Norte de Santander (inmediaciones de la región de El Catatumbo), Santander, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca.

En la región Pacífica también se estiman probables lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas dispersas en sectores del norte, occidente, centro, sur y oriente de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En el Caribe, “durante toda la jornada se estiman probables lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas dispersas en sectores del centro y sur de Cesar, nororiente, centro y sur de Magdalena, norte y occidente de Atlántico, norte, centro y sur de Bolívar, Sucre y Córdoba en inmediaciones de la región de La Mojana. Mientras que, se prevén probables lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores del centro y sur de La Guajira”, indicó la entidad.

¿Qué esperar en Bogotá?

Según informó Hugo Rico, funcionario del convenio Ideam-Idiger, para la mañana de este martes se espera un tiempo mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias antes del mediodía.

En la tarde se prevé cielo mayormente nublado con lluvias de tipo convectivo entre moderadas a fuertes en amplios sectores, las más persistentes se estiman en el occidente, centro y norte de la ciudad, en localidades de Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Suba”, indicó Rico. “En la noche se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras residuales en el occidente de la ciudad”.

Por otra parte, se espera que para la madrugada de este miércoles se mantengan las condiciones nubladas, con una temperatura mínima de 11°C.

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente de Bogotá ofrecen una herramienta que les permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

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