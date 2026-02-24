¿Seguirán las lluvias en Colombia este martes? Esto dice el Ideam

Lluvias en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes 24 de febrero, en el que se esperan condiciones nubladas y lluvias de variadas intensidades en gran parte del país.

Como explicó el Ideam, estas condiciones climáticas están siendo influenciadas indirectamente por frente frío ubicado sobre las Antillas mayores y su interacción con otros sistemas atmosféricos.

En contexto: Con nuevo frente frío en Colombia, ¿en qué regiones lloverá esta semana?

“Los mayores acumulados de lluvia, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa, son pronosticados sobre parte de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Chocó, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá y Putumayo”, informa el Ideam.

Así estará el tiempo en Bogotá

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), para la mañana de este martes se prevén lloviznas y lluvias ligeras en el oriente y sur de Bogotá, con mayor probabilidad en las localidades de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, Puente Aranda y Barrios Unidos.

“En horas de la tarde, son esperadas lluvias ligeras y moderadas en zonas del norte, sur y occidente de la ciudad, en zonas de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Santa Fe, San Cristóbal Chapinero y Ciudad Bolívar”, informaron las entidades. “Durante la noche son previstas lloviznas en amplios sectores de la ciudad”.

Podría interesarle: Petro dice que firmará nuevo decreto sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta.

🌧️Este es el pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país:

Cali: Son estimadas condiciones nubladas con probabilidad de precipitaciones en todas las jornadas, con los mayores acumulados esperados en horas de la mañana y en la tarde (T. máx.: 29 °C),

Barranquilla: Se espera una jornada con cielo entre parcial a mayormente nublado. Posibles lloviznas aisladas, especialmente en horas de la mañana y tarde (T. máx.: 33 °C),

Cartagena: Son estimadas condiciones parcial a mayormente nubladas con posibles precipitaciones entre ligeras y moderadas en horas de la mañana y tarde (T. máx.: 31 °C),

Medellín: Se pronostica un día lluvioso con cielo mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones de moderadas a localmente fuertes durante la jornada (T. máx.: 25 °C),

Tunja: Se prevén unas condiciones nubosas y posibles lluvias moderadas y fuertes en la mañana , y un moderado descenso de estas para la tarde y noche (T. máx.: 18 °C),

Bucaramanga: Se espera un día con alta nubosidad con probables lluvias moderadas a fuertes en la mañana y en la tarde. Se estima que disminuya su intensidad para la noche (T. máx.: 27 °C).

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que les permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜