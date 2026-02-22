Petro dice que firmará nuevo decreto sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta

El presidente Petro dijo que firmará un nuevo decreto de la Línea Negra, un territorio reconocido como de especial protección y sagrado para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra. Foto: Óscar Pérez/Juan Diego Cano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de que el Consejo de Estado declarara nulo el decreto que redefinió el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el presidente Gustavo Petro se pronunció. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario aseguró que expedirá un nuevo acto administrativo sobre la Línea Negra, donde se encuentran los espacios sagrados para los arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos.

“He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo. Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la Línea Negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua. Vamos a firmar delante de las comunidades indígenas unidas de la Sierra”, publicó Petro.

Le puede interesar: Minambiente anuncia medidas para “recuperar el orden” en el Parque Tayrona

El presidente también se refirió al proceso de consulta previa para emitir dicha normativa, que se llevaría a cabo a través de una asamblea de los pueblos indígenas del territorio. Ellos definirían si, en efecto, el territorio ancestral sería expandido.

Este punto es clave, pues cabe recordar que, entre sus argumentos para anular el Decreto 1500 de 2018, el Consejo de Estado señaló una expedición irregular, considerando que no se agotó el trámite de la consulta previa con otras comunidades indígenas y afrocolombianas ubicadas al interior del polígono de la Línea Negra.

Lea también: El Ideam prevé aumento de lluvias y del nivel del río Sinú desde este domingo

El fallo llegó como respuesta a una demanda presentada en 2019 por Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, actual viceministro de Justicia. En su momento el abogado argumentó que, incluso, el decreto habría vulnerado el derecho a la consulta previa de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, pues, dijo, el Gobierno no les habría permitido participar en la construcción de la decisión.

Petro, además, aseveró que en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe establecer una Entidad Territorial Indígena (ETI), una figura que quedó contemplada en el artículo 286 de la Constitución Política de 1991, junto con los distritos, municipios y departamentos. Fue hasta hace unos meses que, más de 30 años después de su formulación, las primeras ETI, en la Amazonia colombiana, fueron formalizadas a través de la firma de ocho actos administrativos por parte del presidente.

Las reacciones a la sentencia sobre la Línea Negra

Organizaciones indígenas, ambientales, académicas, personajes políticos y hasta entidades han manifestado su inquietud frente a la decisión del alto tribunal. De hecho, Petro publicó su trino en respuesta al expresidente Juan Manuel Santos, en cuyo periodo se expidió el decreto sobre la Línea Negra.

“Es urgente que el propio presidente de la República se encargue de expedir un nuevo decreto, lo antes posible”, expresó Santos. “Hablamos de un territorio que no solo es biodiverso, sino sagrado. Un territorio cuidado durante siglos por comunidades con su sabiduría milenaria”.

Le puede interesar: Preocupación científica por el avance de una especie invasora en los ríos amazónicos

El exmandatario indicó, en suma, que la decisión del Consejo de Estado se basa en dos aspectos “formales, no de fondo”, refiriéndose a la ya mencionada expedición irregular y al cargo de falsa motivación, por no haberse anexado la cartografía oficial al momento de expedir el decreto.

“Son asuntos que pueden y deben corregirse”, dijo Santos. Agregó que las comunidades indígenas wayúu y chimilas, así como las afrocolombianas sí fueron consultadas, además de que los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ya están disponibles. “Preservar la Línea Negra es proteger la Sierra Nevada y algo muy importante; es honrar una orden de la Corte Constitucional del año 2013″. Por eso, hizo un llamado a Petro a subsanar las consideraciones del Consejo de Estado.

Para algunas organizaciones indígenas, como contamos en esta nota, el fallo del alto tribunal es un “grave retroceso”, pues, a sus ojos, desconoce décadas de trabajo conjunto entre las autoridades indígenas y el Estado colombiano. Advirtieron que la decisión anula un instrumento jurídico que sirve para proteger la Línea Negra frente a intervenciones como proyectos mineros, de infraestructura, energéticos y turísticos.

Por su parte, Parques Nacionales Naturales de Colombia también manifestó su posición. A través de un comunicado, la entidad reiteró su compromiso para trabajar de manera articulada con las autoridades tradicionales y las comunidades, con el fin de avanzar en el cuidado de los espacios sagrados.

“La Línea Negra ha sido, durante décadas, un referente para el cuidado integral de la Sierra Nevada de Santa Marta”, afirmó. “Más allá de su dimensión jurídica, representa una construcción histórica de los pueblos indígenas y un camino que ha permitido avanzar en la protección del territorio, el agua, la biodiversidad y los ecosistemas, a partir del diálogo entre las autoridades tradicionales y el Estado”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜