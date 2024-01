COP 29: tras la polémica, Azerbaiyán nombra mujeres en el comité climático

(Imagen de referencia) Como quedó en la resolución en la que se nombró el comité, casi todos los miembros son ministros o funcionarios del gobierno del país. Foto: EFE - DUMITRU DORU

A comienzo de esta semana, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, país anfitrión de la Conferencia de las Partes (COP29), anunció el comité organizador de este evento, el cual está conformado por 28 personas. Lo que llamó la atención, es que en los nombres no aparecía ninguna mujer. (Lea: Azerbaiyán no nombró a ninguna mujer en el comité climático de la COP29)

Esta decisión fue criticada por grupos ambientalistas, los señalaron a The Guardian que esta decisión era “regresiva”. En contraste, 63 % de los miembros del comité organizador de la COP28, realizada en Emiratos Árabes, eran mujeres.

Tras la polémica, Aliyev anunció un cambio al listado, añadiendo a 12 mujeres al comité, También agregó a un hombre. Ahora, el comité climático para la COP 29 estará conformado por 29 hombres y 12 mujeres.

Entre las mujeres que ahora conforman el comité está Umayra Taghiyeva, viceministra de Ecología y Recursos Naturales; Sabina Aliyeva, comisionada de derechos humanos; y Bahar Muradova, presidenta del comité estatal para los problemas de la familia, las mujeres y los niños. (Puede leer: Parque Serranía de Manacacías: Leonardo DiCaprio felicitó a Colombia, ¿por qué?)

Luego de conocerse la decisión, Elise Buckle, cofundadora de She Changes Climate, un movimiento que busca impulsar a que más mujeres lideren la acción climática equitativa, señaló a The Guardian que “este es un progreso positivo, pero todavía estamos lejos de un equilibrio de género 50:50. Esta es una solución rápida pero no suficiente”.

Tal y como quedó en la resolución, la mayoría de integrantes del comité de la COP 29 son ministros o funcionarios del gobierno, incluido el jefe del servicio de seguridad del Estado. (Lea también: La temperatura mundial podría superar el umbral de calentamiento de 1,5 ºC en 2024)

