COP28: El “portafolio” con el que Colombia quiere reemplazar el petróleo y el gas

Lanzamiento del “Portafolio de liderazgo para la acción climática y la transición socio-ecológica y energética en Colombia”, en la COP28. Foto: Presidencia

El gobierno de Colombia ha aprovechado la presencia del presidente Gustavo Petro en la COP28, La conferencia más importante de cambio climático, para insistir en el objetivo de dejar atrás la extracción de carbón, petróleo y gas (combustibles de los que es altamente dependiente), y transitar hacia una economía descarbonizada que vaya en línea con Acuerdo de París. (Puede leer: Colombia se suma al tratado para dejar atrás la extracción de combustibles fósiles)

Desde Dubái, en donde se reúnen más de 90 mil personas de todo el mundo, el mandatario, junto a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el ministro de Minas, Andrés Camacho, y el ministro de Comercio y Turismo, Germán Umaña, presentó su nueva propuesta: una apuesta por la naturaleza.

“Colombia ha decidido no firmar más contratos de explotación de carbón, petróleo y gas”, insistió el mandatario. “Ya hay contratos de explotación a varios años, y otros en exploración firmados. Pero lo que no queremos es que se expanda más”. (Le puede interesar: COP28: Petro compara el futuro de la crisis climática con la “barbarie en Palestina”)

En un discurso dirigido a delegados de países desarrollados e inversionistas, que tenían los asientos especialmente reservados en el pabellón Colombia, Petro presentó los 14 programas de inversión con los que espera superar la dependencia de los combustibles fósiles y que el país alcance sus metas climáticas. “Tenemos que reemplazar las divisas fósiles por otro tipo de actividad. Y lo que nosotros encontramos en el corto plazo es la diversidad natural de Colombia. Desde las nieves en el Caribe, hasta las selvas, el desierto y las grandes montañas andinas”, aseguró.

Como explicó la ministra Muhamad, Colombia se encuentra entre los primeros 40 países de mayor vulnerabilidad climática. “Pero entre el 55 % y el 60 % de su balanza comercial depende de la exportación de carbón y petróleo. Y esto es una vulnerabilidad económica”. Por eso, la propuesta que presentaron espera conseguir ingresos de US$ 34 billones. (Le puede interesar: Histórico: la COP28 adoptó el fondo para pérdidas y daños climáticos)

¿Cómo? Colombia propone fortalecer el turismo de naturaleza, los sistemas productivos sostenibles, la protección y restauración de ecosistemas, la transición energética justa y la adaptación al cambio climático. Las inversiones en estas áreas, aseguraron, le permitirían al país restaurar más de 750 mil hectáreas de bosque, reducir en un 30 % su vulnerabilidad ante eventos de inundación o sequía y reducir hasta el 20 % de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2026.

¿En qué consiste el portafolio de naturaleza?

En cuanto al turismo, el portafolio establece que se requiere una inversión de casi 4 billones de dólares para el desarrollo de iniciativas comunitarias de turismo de naturaleza. (Le puede interesar: COP28: “Esta será la conferencia que involucre a las compañías de petróleo y gas”)

Por ejemplo, explicó la ministra de Ambiente a El Espectador, ya se está trabajando en una primera fase para convertir diez Parques Nacionales en lugares clave para el turismo de naturaleza. “Pero no se trata solo del Parque. Sino de las zonas aledañas, de las vías de acceso, del hospedaje, de la alimentación, de las comunidades. Eso permitiría la regeneración ecológica, porque se va a recibir un activo que permitirá impulsarla. Y es fundamental que se haga con las comunidades y de la mano con la biodiversidad”.

“Será una transformación de años, pero es necesario que la inversión extranjera, la innovación y el trabajo de Gobierno deje de destinarse a seguir profundizando nuestra dependencia de los combustibles fósiles”, agregó.

Para transformar sectores productivos como el de la ganadería, o procesos industriales, o reducir la ineficiencia energética, aseguran, hay que consolidar nuevos sectores como el de la biodiversidad. Propusieron, también, pasar de núcleos de deforestación a núcleos de desarrollo forestal y de biodiversidad.

Para la protección y restauración de ecosistemas se requiere una inversión de 8 billones de dólares, insistieron. Así, cerca de 750 mil hectáreas del país podrían restaurarse para 2026. Esto permitiría generar oportunidades económicas y sociales para las comunidades, que permitan ordenar y proteger el territorio, especialmente, los sistemas hídricos, desde una perspectiva del agua como recurso común y derecho humano fundamental.

Otra de las grandes apuestas del Gobierno, que ha sido bandera desde campaña, es la de la transición energética justa. Según explicaron, se necesitan 14.5 billones de dólares para lograr la descarbonización de la generación de energía y diversificar la matriz energética.

Finalmente, un tema en el que ha insistido en estas negociaciones la delegación de Colombia es la adaptación. En palabras sencillas, tiene que ver con las posibilidades, mecanismos y herramientas para hacer frente a los impactos que ya tenemos por la crisis climática. Aunque es un tema clave desde el Acuerdo de París, ha recibido mucha menos atención que la mitigación (reducir las emisiones de GEI). (En contexto: Las propuestas que llevará el gobierno Petro a la cumbre de cambio climático)

En este sentido, se requiere una inversión de 4 billones de dólares que le permitiría al país reducir en un 30% su vulnerabilidad ante inundaciones y sequías. “Con la financiación de este portafolio se pretende acelerar y promover procesos de transición sostenibles, a través de la participación de las comunidades”, así como generar oportunidades económicas que reduzcan progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles, aseguran desde el Minambiente.

Por supuesto, concluye la Ministra Muhamad, remplazar un sector económico con otro no va a pasar de un día para otro. “Lo importante es tener el plan y que la transición empiece ya. Si no la empezamos ahora, cuando llegue el momento de abandonarlos, que va a llegar, no va a haber algo que lo reemplace”. En sus palabras, hay que ir generando la regulación, los incentivos, la coalición entre actores económicos, sociales y gobierno, para empezar a impulsar estos otros sectores.

* Enviada especial a Dubái.

**Esta historia fue producida como parte de la Climate Change Media Partnership 2023, una beca de periodismo organizada por la Earth Journalism Network de Internews y el Centro Stanley para la Paz y la Seguridad.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜