¿Cuánto dinero necesitamos para proteger los bosques del mundo? Esto dice la ONU

Este miércoles 15 de octubre, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó dos informes en los que, por un lado, cuantifica las múltiples ventajas de proteger 391 millones de hectáreas de bosques tropicales en peligro, al tiempo que estima, por primera vez, la magnitud del déficit financiero que impide la gestión sostenible de estos bosques.

En el primero de ellos, titulado ‘Bosques en alto riesgo, beneficios de alto valor: una evaluación de los co-beneficios para los responsables de la toma de decisiones’, señala que los bosques tropicales, que cubren una superficie similar a la de la Unión Europea, contribuyen a la regulación del agua, la seguridad alimentaria, la energía y la resiliencia a los desastres.

Sobre esto último, el documento entrega una cifra concreta: permiten evitar hasta 81.000 millones de dólares en pérdidas económicas causadas por catástrofes. También sustentan varios polinizadores, entre aves, abejas y otros animales, que garantizan rendimientos agrícolas necesarios para cubrir las necesidades nutricionales de diez millones de personas al año.

Al respecto, Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, señaló que “los bosques no son solo reservorios de carbono o hábitats para la vida silvestre: constituyen la infraestructura de nuestros sistemas globales de alimentación, agua y economía”.

Sin embargo, Andersen también advirtió que “no invertir en la protección de los bosques tropicales equivale a subestimar su verdadero valor, especialmente en los países que deben enfrentar dilemas entre desarrollo y conservación”.

Y es que, en un segundo informe, titulado ‘El estado de la financiación forestal: Triplicar las inversiones para 2030′, la agencia de la ONU identificó el déficit financiero que impide la gestión sostenible de los bosques. Esto, a pesar de lo acordado en diferentes escenarios como el Acuerdo de París o el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Para proteger los bosques, el informe estima que la inversión de los Estados debe alcanzar los 300.000 millones de dólares para 2030 y los 498.000 millones de dólares para 2050. Teniendo en cuenta que en 2023 se invirtieron 84.000 millones de dólares, la inversión supone entre tres y seis veces más que el gasto actual.

Aunque puede parecer una cifra difícil de alcanzar, la agencia recordó que, por ejemplo, las subvenciones agrícolas potencialmente perjudiciales para el medio ambiente superan los 400.000 millones de dólares al año, además de que contribuyen a la pérdida de 2.2 millones de hectáreas de bosque al año.

Por eso, concluye el documento, “es necesario redirigir los flujos financieros lejos de las actividades relacionadas con la deforestación y realinear los incentivos fiscales y políticos con los objetivos de seguridad alimentaria y sostenibilidad".

