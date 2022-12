Describen una nueva especie de boa enana

Nueva especie de serpiente boa enana "Tropidophis cacuangoae". Foto: Agencia EFE

La nueva especie de serpiente boa enana fue descrita por investigadores de la Universidad Regional Amazónica (Ikiam), Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), Sumak Kawsay In Situ, Waska Amazonía, Museum Koenig (Alemania), el Instituto Butantan y la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ambos de Brasil, en el bosque nublado en el noreste de Ecuador, en las provincias de Pastaza, Napo y Zamora Chinchipe.

La especie, que se pudo diagnosticar a partir de sus congéneres con base a la morfología externa y osteológica, habita en el piedemonte tropical oriental y en los bosques montanos siempreverdes bajos, en el bioma de la selva tropical amazónica, y es probable que sea endémica de Ecuador. (Lea: Una desoladora Navidad: los Alpes suizos están sin nieve en pleno invierno)

Los investigadores, H. Mauricio Ortega-Andrade, Alexander Bentley, Claudia Koch, Mario H. Yánez-Muñoz y Omar M. Entiauspe-Neto, señalan que la descripción de Tropidophis cacuangoae eleva el número de especies válidas de tropidófidos a 34, y el de las especies continentales de Tropidophis en América del Sur a seis.

Según la investigación, las especies continentales de Tropidophis tienen un patrón de distribución disjunta particularmente interesante, en el que tres especies (T. grapiuna, T. paucisquamis y T. preciosus) se encuentran en las tierras altas de la selva tropical atlántica tropical de Brasil, mientras que otros tres (T. battersbyi, T. cacuangoae sp. nov. y T. taczanowskyi) se encuentran en las montañas de los Andes. (Lea también: Estas son las nuevas especies identificadas por el Museo de Historia Natural)

La nueva especie “parece ser morfológicamente más similar a T. taczanowskyi, que se conoce en cinco localidades que van desde el sur de Ecuador hasta el este de Perú. Ambas especies comparten similitudes en la morfología externa, como un tamaño corporal pequeño y recuentos de escala superpuestos de ventrales y subcaudales.

Los investigadores argumentan que teniendo en cuenta su rango de distribución y registros restringidos a selvas tropicales primarias, la “Tropidophis cacuangoae debería ser considerada como candidata al estado de especie amenazada”, por lo que es necesario realizar evaluaciones adicionales de su conservación y las tendencias de la población. (Lea: Lo que realmente muestra la imagen del agujero negro de la Vía Láctea)

INABIO apuntó este viernes en un comunicado que Tropidophis cacuangoae lleva su nombre en honor a Cacuango, quien reivindicó la identidad y los derechos de los indígenas ecuatorianos, llevándolos a defenderse de los abusos y discriminación.

Asimismo, exigió la enseñanza del quechua y fundó las primeras escuelas bilingües en Ecuador y la Federación Indígena Ecuatoriana.