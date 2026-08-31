Lluvias y aumento de temperatura en varias regiones: este es el pronóstico para Colombia Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó su más reciente pronóstico sobre el tiempo en el que señaló que durante las últimas horas se presentó cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre moderadas a fuertes con actividad eléctrica asociada sobre amplios sectores del océano Pacifico colombiano, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Choco, Caldas, Tolima, Vichada y Guainía.

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Las lluvias entre ligeras a moderadas se han presentado en zonas de estos departamentos y en Risaralda, Quindío, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca y Guaviare.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por su parte, se han presentado lluvias sobre el sur de su área marítima.

☔ Pronóstico del tiempo 31 de agosto

De acuerdo con el IDEAM, para este lunes 31 de agosto se prevé cielo entre parcial a mayormente cubierto y lluvias en amplias zonas del norte y occidente del país. En cuanto a los mayores acumulados, el IDEAM estima que se presenten en la región Pacífica y sobre su plataforma marítima, principalmente en horas de la tarde y la noche.

Asimismo, se esperan acumulados importantes en diferentes sectores del centro y sur de la región Caribe y norte de la región Andina durante la tarde y la noche.

En cuanto a los menores acumulados de precipitación se estiman en sectores de Meta, Casanare Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. Finalmente, en la región Pacífica, estas condiciones se estiman principalmente en zonas altas de Nariño y Cauca.

El IDEAM también dijo que se prevén condiciones favorables para el registro de valores de la temperatura superiores a los promedios climatológicos de agosto en amplios sectores del norte sur de la Andina y Amazonia. Específicamente, en el centro de Tolima y Huila, Casanare, Meta, Putumayo y Amazonas.

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Estas condiciones de temperatura, agregó la entidad, se pueden presentar en algunos casos acompañadas de humedad atmosférica importante; por esta razón, el IDEAM estimó que se propicien sensaciones térmicas localmente elevadas en horas de la tarde en gran parte de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía.

☔ Pronóstico del tiempo en Bogotá

Para este lunes, se espera que durante la jornada de la mañana se presente en cielo parcialmente nublado y con probabilidad de ocurrencia de lloviznas al sur. En la tarde, se prevé cielo entre parcial a ligeramente nublado y probabilidad de ocurrencia de lloviznas y lluvias ligeras, principalmente en las localidades de Suba, Engativá, Usme y Sumapaz.

La temperatura máxima estimada es de 19° C. Para la noche se espera cielo mayormente nublado y predominio de tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo en otras ciudades

• Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado y lluvias entre ligeras a moderadas durante la jornada (T. máx.: 29 °C).

• Tunja: Cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, no se descartan algunas lloviznas en la tarde (T. máx.: 20 °C).

• Medellín: Cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y noche (T. máx.: 30 °C).

• Cartagena: Cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en la mañana. Probabilidad de lluvias en la tarde y noche (T. máx.: 33 °C).

• Barranquilla: Cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en la mañana. Probabilidad de lluvias en la tarde (T. máx.: 35 °C).

• Cali: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada (T. máx.: 34 °C).

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• Popayán: Cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la mañana. Durante la tarde y noche son posibles lluvias entre ligeras y moderadas (T. máx.: 27 °C).

☔ Otras alertas del IDEAM

🔥Alertas por incendios: En total 242 municipios se encuentran con algún nivel de alerta. Los departamentos que lideran las alertas rojas son Cundinamarca, con 29 municipios, y Tolima con 25 municipios. En alerta naranja están Nariño (23 municipios) y Cundinamarca (10 municipios); y en amarillo, Cundinamarca (25 municipios) y Nariño (11 municipios).

☔ Alertas por deslizamientos: En total 262 municipios se encuentran con algún nivel de alerta. Los departamentos que lideran las alertas rojas son Chocó (22 municipios) y Antioquia (18 municipios); en alerta naranja están Antioquia (25 municipios) y Boyacá (16 municipios); y, en amarillo, se encuentran Antioquia (17 municipios) y Cundinamarca (10 municipios).

💧 Alertas hidrológicas: - Alertas por probabilidad de crecientes súbitas y/o inundaciones. En total 170 subzonas hidrográficas se encuentran con algún nivel de alerta. Caribe (9 subzonas) es el área hidrográfica que lidera las alertas rojas. En alerta naranja está Caribe (24 subzonas) y, en amarillo. se encuentan Magdalena y Cauca, cada una con 22 subzonas.

- Alertas puntuales por inundaciones y/o crecientes súbitas: En total una subzona hidrográfica lidera las alertas rojas y está ubicada en Magdalena y Cauca.

- Alertas puntuales por niveles bajos: El área hidrográfica Magdalena y Cauca presenta 20 subzonas ante esta condición.

🌊 Alertas Meteomarinas: • Mar Caribe colombiano: Alerta amarilla por vientos y oleaje en los sectores oriental, suroccidental y central del litoral Caribe colombiano y se mantiene una alerta amarilla por tiempo lluvioso el suroccidente de la cuenca.

• Océano Pacífico colombiano: Continúan tres alertas naranjas por pleamar sobre la cuenca del Pacífico colombiano. Se mantienen tres alertas naranjas por tiempo lluvioso sobre la cuenca del Pacífico colombiano y una alerta amarilla por viento y oleaje sobre el sur de la cuenca del Pacífico colombiano.

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