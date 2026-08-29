Es un hecho: los guardaparques tienen nueva ley que mejora sus condiciones

Uno de los guardaparques del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon. Foto: Lina Botero

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Este sábado, 29 de agosto, Parques Nacionales Naturales (PNN) anunció, por medio de un comunicado, que la ley que cambia las condiciones laborales de los guardaparques ya fue sancionada por el presidente Abelardo de la Espriella.

Aprobada desde mediados de junio por el Congreso de la República y apoyada por el anterior Gobierno, esta ley busca darle más garantías a quienes cuidan los PNN de Colombia, pues eran trabajadores del Estado que no contaban con las mejores condiciones.

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Uno de los cambios fundamentales de la nueva ley es que establece un sistema de carrera administrativa para los guardaparques. A diferencia de los policías y los bomberos, no tenían un sistema administrativo diferencial, lo que había causado varias discusiones en torno al camino para ascender en la profesión o a la hora de pensionarse.

“La ley 2629 del 26 de agosto de 2026, que crea un sistema específico de carrera administrativa para servidores públicos y reconoce las condiciones particulares en las que desarrollan su trabajo en las áreas protegidas”, indica PNN en el comunicado.

Entre otras cosas, la ley plantea reglas propias para el ingreso, el ascenso y la permanencia de los funcionarios, según “el mérito, profesionalización y capacitación”. Para lograr un proceso de capacitación, la ley promete la creación de una Escuela de Guardaparques, en la que se integrarán los “conocimientos técnicos y científicos con los saberes ancestrales, tradicionales y locales”.

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Esos procesos de selección contemplarán, de ahora en adelante, señala PNN, pruebas de ejecución, aptitud física, valoración médica, pruebas psicotécnicas, entre otros, teniendo en cuenta las características particulares de las funciones que desempeñan en las áreas protegidas.

Tal y como había dicho hace un par de meses el anterior director de PNN, , Luisz Olmedo, “se trata de un proyecto con impacto fiscal de alrededor de $5 mil millones, es decir, 0,000000001 % del Presupuesto Nacional”.

Tener derecho a una prima seguridad, a una prima de riesgo y una póliza de seguro de vida, son otros de los beneficios a los que, ahora, podrán acceder los guardaparques.

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