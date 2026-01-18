IMAGEN REFERENCIA - Detectan más microplásticos en bosques rurales que en zonas urbanas Foto: EFE - Bienvenido Velasco

Cada vez son más los estudios que buscan rastrear la presencia de microplásticos en distintos entornos. Este precisamente fue el centro de una investigación reciente publicada en la revista Environmental Pollution y liderada por Gbotemi Adediran, profesor de geoquímica de la superficie terrestre en la Escuela de Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Leeds, en Reino Unido.

Los investigadores, luego de analizar una serie de resultados, expresaron su preocupación al encontrar microplásticos en el aire de zonas rurales en concentraciones superiores a las registradas en áreas urbanas. Un hallazgo que, a sus ojos, desafía “la idea de que estos entornos están menos expuestos a la contaminación”.

Para llevar a cabo este estudio, el equipo estuvo tomando muestras cada dos o tres días entre mayo y julio de 2023 en los bosques de Wytham, un ecosistema considerado como uno de los más estudiados en el mundo. Después, estos datos fueron comparados con muestras recopiladas en el centro de la ciudad de Oxford.

Luego, los científicos emplearon un espectroscopio FTIR de alta resolución, una herramienta que permite identificar los materiales a partir de la forma en que absorben la luz infrarroja. Por medio de esta técnica, lograron identificar 21 tipos distintos de plásticos, agrupados en cuatro rangos de tamaño.

Los resultados revelaron la presencia de un poco más de 500 partículas microscópicas de plástico por metro cuadrado al día en el área rural, casi el doble de lo detectado en las muestras tomadas en la ciudad. “Hasta el 99 % de las partículas correspondían al tamaño más pequeño, invisible para el ojo humano”, reseñaron en el artículo.

A los ojos de Adediran, este trabajo demuestra que los entornos rurales “no están necesariamente a salvo de los microplásticos transportados por el aire”. También destaca que algunas características naturales, como la presencia de árboles, pueden influir en la forma en que estas partículas se depositan en el ambiente.

En sus conclusiones, el equipo advierte que la acumulación de microplásticos no depende únicamente de la actividad humana, sino también de factores ambientales. Esto, señalan, tiene implicaciones clave para el monitoreo, la gestión y la reducción de este tipo de contaminación.

