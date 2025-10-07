Seguirán las lluvias este martes en Colombia, según el pronóstico del Ideam

Imagen de referencia. En Bogotá se esperan lluvias en algunas localidades. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Luego de una madrugada pasada por lluvias en varias partes del país, incluida Bogotá, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), dio a conocer pronóstico del tiempo para este 7 de octubre.

“Durante las próximas horas sobre el territorio nacional se estima abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad. Especialmente, en amplios sectores de las regiones Caribe, Andina y Orinoquia. Igualmente, sobre aguas marítimas y costeras del litoral Caribe y de la cuenca del Pacífico colombiano”, explicó la entidad en un comunicado.

A pesar de las lluvias de las primeras horas de la madrugada, en Bogotá se espera una mañana en la que predominará el tiempo seco, aunque con nubosidad y posibles lluvias hacia el sur y oriente de la ciudad. Para la tarde se espera un incremento de la nubosidad y también lluvias “en sectores de Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. No se descartan lluvias ligeras en el resto de la ciudad”, dijo el Ideam.

La temperatura máxima esperada es de 19 °C y se estima que para la noche podrían presentarse lluvias en toda la capital del país.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país

En Medellín habrá cielo nublado y lluvias a lo largo del día, de diferentes intensidades, de acuerdo con el Ideam. Se espera una temperatura máxima de 25 °C en la capital antioqueña.

En Cali el panorama es similar. Se esperan lluvias intermitentes y de variada intensidad, distribuidas a lo largo de toda la jornada. La temperatura máxima esperada será de 28 °C.

En la costa Caribe, se espera para Barranquilla un día nublado, aunque con tiempo seco durante la mayor parte de la jornada. Las condiciones cambiarán al final de la tarde y en la noche, para cuando se esperan lluvias entre ligeras y moderadas. La temperatura máxima será de 33 °C.

En Cartagena, dice el Ideam, se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la mañana y la noche. El resto del día se espera predominio de tiempo seco y una temperatura máxima de 32 °C.

Para Bucaramanga, en Santander, habrá cielo nublado y tiempo seco hasta las horas de la tarde y la noche, cuando podrían presentarse lluvias en varios sectores de la ciudad. La temperatura máxima será de 28 °C.

Finalmente, en Tunja se prevé un día con alta nubosidad, tiempo seco en la mañana y lluvias hacia la tarde y la noche. Además, con probabilidad de tormentas eléctricas asiladas. La temperatura máxima será de 17 °C.

En el resto del país, “los mayores acumulados de precipitación con lluvias de mayor intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas, se estiman en amplios sectores departamentales al centro y sur de La Guajira, norte de Cesar, oriente y sur de Magdalena, sur de Atlántico, norte de Bolívar y Sucre, noroccidente de Norte de Santander, en Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Tolima, Arauca y Vichada, centro y occidente de Casanare y Meta, oriente de Guainía, norte de Guaviare, oriente y occidente de Caquetá y occidente de Putumayo”.

Por su parte, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá un día con cielo parcialmente nublado y con probabilidad de lluvias, que se concentrarían en el área marítima del archipiélago.

